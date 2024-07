Citroen ha di recente immesso sul mercato la nuova C3 e la sua versione elettrica e-C3. Ma non si ferma qui. La casa automobilistica francese è in piena fase di test su strada per il restyling della CitroenC4. Come testimoniano le recenti foto spia che la mostrano ancora pesantemente camuffata. Le immagini evidenziano modifiche importanti sia nella parte anteriore che posteriore. Proprio dove Citroen introdurrà i principali aggiornamenti di design.

Citroen C4: innovazioni nell’abitacolo e aspetti meccanici

Il restyling più rilevante si concentrerà sul frontale del veicolo. Il nuovo design includerà tuu un paraurti completamente ridisegnato e fari dalle forme più sottili e affusolate. Il marchio francese sta adottando per la C4 il nuovo linguaggio stilistico già visto sulla recente C3. Insieme al nuovo logo aziendale presente sugli ultimi modelli. Anche il retro della vettura subirà alcuni ritocchi, con un paraurti rivisitato e una grafica rinnovata per i gruppi ottici. Oltre alle modifiche estetiche, saranno introdotte nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega. Tutte queste novità saranno estese anche alla versione elettrica e-C4 e alla C4X.

Nonostante le foto spia non rivelino dettagli dell’abitacolo, è probabile che uno degli aggiornamenti più importanti riguardi il sistema di intrattenimento. Quest’ultimo sarà completamente rinnovato per offrire un’esperienza utente migliorata. Sul fronte meccanico, non sono attese grandi innovazioni. Il restyling della C4 non comporterà cambiamenti radicali nelle motorizzazioni. Dato che l’attuale modello è già dotato del nuovo motore Mild Hybrid da 136CV di Stellantis. Anche la versione elettrica non subirà variazioni rilevanti. In quanto mantiene la motorizzazione da 156CV introdotta di recente.

Insomma, l’attesa per la sua presentazione ufficiale è alta, ma non c’è ancora una data precisa. È probabile che Citroen scelga il Salone di Parigi, in programma per ottobre, come palcoscenico per svelare le nuove caratteristiche. Nel frattempo, gli appassionati possono solo speculare su ulteriori dettagli, aspettando con impazienza di vedere dal vivo le novità introdotte dal marchio francese.