L’app Google Search per iOS ha introdotto una nuova funzione. Quest’ultima permette agli utenti di personalizzare l’icona dell’applicazione stessa. Tale novità offre quattro opzioni diverse tra cui scegliere. In aggiunta al classico logo con la “G” colorata su sfondo bianco. Gli utenti di iPhone e iPad possono ora optare anche per un logo classico su sfondo nero o per due bicolore. Uno con la “G” nera su sfondo bianco e l’altro con la lettera bianca su fondo nero.

Modificare l’icona dell’app è semplice e intuitivo. Gli utenti devono aprire Google Search e accedere alla propria immagine del profilo. Poi devono selezionare “Impostazioni”. Bisogna scegliere la voce “Generali” e poi “Cambia icona app”. Da qui, è possibile selezionare una delle quattro icone. Ognuno potrà scegliere quella che meglio rispecchia il proprio stile o l’umore del momento.

Nuove icone personalizzate per Google Search su iOS

Suddetta funzione è solo l’ultimo di diversi aggiornamenti che l’azienda di Mountain View ha implementato per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Apple. In precedenza, Google aveva già introdotto la possibilità di personalizzare i widget dell’app. Offrendo così una gamma di opzioni per colori e forme. Con l’aggiunta delle icone personalizzabili, gli utenti hanno a disposizione un ulteriore strumento. L’obiettivo è rendere l’applicazione più adatta ai gusti di ogni individuo.

E non è tutto. Google continua ad investire nello sviluppo dell’app per dispositivi Apple, con strumenti basati sull’intelligenza artificiale. L’attenzione dell’azienda di Mountain View alla personalizzazione e all’innovazione dimostra il suo impegno a migliorare costantemente i propri servizi.

L’introduzione delle icone personalizzabili non riguarda solo l’estetica. Rappresenta un intervento verso un’applicazione più versatile e user–friendly. Tale funzione consente agli utenti di esprimere la propria individualità anche attraverso i dettagli più piccoli. Interventi come l’icona dell’app, contribuiscono a creare un’esperienza che rispecchi appieno le preferenze personali di ciascun utente anche se dispongono di un dispositivo Apple.