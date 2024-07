Google Maps per Android è al centro di un importante rinnovamento estetico e funzionale. Dopo diversi mesi di test, l’applicazione sta gradualmente adottando un nuovo design. Quest’ultimo si basa su una serie di schede, abbandonando le precedenti schermate a tutto schermo. Tale aggiornamento mira a migliorare l’esperienza utente rendendo l’interfaccia più intuitiva e moderna.

Secondo quanto riportato da 9to5Android, che ha condiviso alcuni screenshot del nuovo layout, la nuova interfaccia di Google Maps offre un aspetto più leggero e attuale. La mappa resta sempre visibile in primo piano. Le schede hanno angoli più arrotondati e un design che enfatizza maggiormente i contenuti. Quest’ultimi sono rendendoli più chiari e distinti dallo sfondo. Suddetta soluzione permette una fruizione delle informazioni più fluida e immediata. Infatti, i dettagli aggiuntivi come quelli di un luogo o le indicazioni stradali vengono presentati in schede facilmente chiudibili con un semplice gesto.

Le novità in arrivo su Google Maps

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione per alcuni utenti Android che utilizzano la versione 11.136.x dell’app. Mentre gli utenti iOS dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter beneficiare di tali novità.

E non è tutto. Presto, Google Maps potrebbe subire ulteriori modifiche. Tra cui una semplificazione della barra inferiore che dovrebbe essere ridotta a sole tre schede principali. Suddetta evoluzione punta a rendere l’interfaccia ancora più pulita e facile da utilizzare. In tal modo viene migliorata l’accessibilità alle funzionalità principali dell’app.

Infine, c’è un’altra novità interessante riguarda le ultime versioni di Google Maps per Android. Quest’ultima permette agli utenti di filtrare rapidamente e facilmente le “Stazioni di ricarica“. Suddetta opzione sostituisce il precedente filtro per “Benzinai“. Si tratta di un aggiornamento importante che riflette l’evoluzione verso una mobilità sostenibile. Inoltre, risponde alle esigenze degli utenti che utilizzano veicoli elettrici. Quest’ultimi, durante la guida, necessitano di conoscere la posizione delle stazioni di ricarica per le proprie vetture.