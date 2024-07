Per questa estate gli utenti avranno a disposizione una vasta gamma di offerte tra cui scegliere. Anche l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile, in particolare, ha deciso di deliziare gli utenti con un vasto catalogo di offerte a basso costo pensate per l’estate. Per il momento queste offerte sembra che rimarranno valide fino alla fine del mese, ma non è da escludere che l’operatore possa prorogare ulteriormente la loro disponibilità.

Feder Mobile, anche quest’estate tante offerte di rete mobile sorprendenti

Per questa estate, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile sta stupendo gli utenti e la concorrenza con la sua vasta proposta. Come già accennato in apertura, infatti, fino al prossimo 31 luglio 2024, gli utenti potranno avere accesso a tantissimi super offerte di rete mobile dell’operatore. Come detto qualche giorno fa in un nostro precedente articolo, l’operatore sta inoltre regalando fino a fine luglio 20 GB di traffico dati extra In occasione del suo terzo compleanno.

Al momento sono disponibili numerose offerte di rete mobile, eccone qui alcune:

• Special 100: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 100 Giga di traffico dati. Il costo è di 5,99 euro al mese.

• Special 100V: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 100 Giga di traffico dati. Il costo è di 6,99 euro al mese;

• Special 150: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 Giga di traffico dati. Il costo è di 6,99 euro al mese;

• Special 150V include ogni mese minuti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 Giga di traffico dati. Il costo di 7,99 euro al mese;

• Special 200 include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 200 Giga di traffico dati. Il costo è di 7,99 euro al mese;

• Special 200V include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 200 Giga di traffico dati. Il costo è di 8,99 euro al mese.