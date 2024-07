Jeep: l'azienda punta sulla creazione di modelli ibridi

Sono più di 80 anni che la Jeep lavora sul suo brand per indicare con forza i valori in cui crede fortemente: libertà, avventura, passione e autenticità. Questi si traducono nelle sue creazioni, nei SUV che hanno varcato e varcano le nostre strade conquistandole km dopo km. Quest’anno, il suo storico impegno, è stato riconosciuto con la premiazione come marchio più patriottico d’America per il 23esimo anno di fila. Negli Stati Uniti la sua storia è radicata in profondità, facendo sì che il marchio Jeep superasse tutti gli altri suoi competitor divenendo l’icona della bandiera a stelle e strisce. Nonostante il suo forte patriottismo, la sua identità si è arricchita di una significativa componente italiana.

Dieci anni fa, infatti, a Melfi è iniziata la produzione della Jeep Renegade. Si trattava del primo modello del marchio a essere prodotto al di fuori dei confini statunitensi. Da allora, la Renegade ha conquistato tutto il mondo ed ha venduto milioni e milioni di unità agli appassionati di auto. Nel 2020, inoltre, il modello è stato poi affiancato dalla Jeep Compass, che è diventato il C-SUV più venduto in Italia lo scorso anno.

Il lavoro Jeep si protrae per generazioni e diviene più sostenibile

Oggi, Jeep continua a innovare con i modelli Renegade e Compass MY24. Entrambi sono infatti adesso dotati di tecnologia ibrida e-Hybrid e presentano numerose altre novità. La Renegade ha un rinnovato sistema di infotainment ed un display da urlo grande 10,1″, mentre la Compass possiede una guida autonoma di livello 2. Entrambi hanno poi funzionalità avanzate come la frenata rigenerativa che migliora ulteriormente l’efficienza della guida e la stabilità su strada.

Il sistema e-Hybrid gestisce la propulsione in modo fluido e automatico, alternando tra modalità elettrica, ibrida e a combustione interna in base a vari fattori, come lo stato di carica della batteria da 48V e le condizioni di guida in tempo reale. Le Jeep Renegade e Compass MY24 sono progettate per migliorare efficienza e prestazioni. Il motore GSE T4, tocca una potenza invidiabile di 130 CV, garantendo un equilibrio tra performance e risparmio. Il sistema ibrido Jeep integra poi un meccanismo di frenata intelligente che permette di recuperare energia durante la decelerazione. Un altro grande nuovo valore della gamma è l’introduzione di una calibrazione ottimizzata di motore e batteria, che si traduce in un miglioramento dei consumi e delle emissioni di CO2.