BearingPoint, società di consulenza strategica, manageriale e tecnologica, ha recentemente presentato la ricerca intitolata “AI-driven transformation: Becoming an augmented organization”. Questo studio, basato su dati raccolti da 700 dirigenti di alto livello provenienti da grandi aziende in Europa, Stati Uniti e Asia, evidenzia l’urgenza per le imprese di adottare l’intelligenza artificiale non solo come strumento tecnologico, ma come un imperativo strategico per rimanere competitive nel mercato globale.

Le implementazioni AI nelle aziende

Secondo i risultati della ricerca, il 60% dei rispondenti a livello globale considera l’AI essenziale per il successo aziendale. Tuttavia, emerge anche una discrepanza significativa: il 44% delle aziende non ha ancora definito una governance chiara e processi decisionali dedicati all’AI. Solo un terzo delle aziende ha sviluppato linee guida complete per le iniziative di AI e il 34% basa le decisioni di investimento su metriche misurabili. I criteri più comuni per le iniziative di AI includono l’aumento della produttività e dell’efficienza, il miglioramento della customer experience e l’incremento delle vendite.

In Europa, il 31% dei dirigenti mostra ancora cautela nell’adottare nuove tecnologie. In Italia, invece, l’AI è considerata una priorità strategica, con organi decisionali dedicati e un livello di governance superiore alla media globale. L’Italia si distingue anche per l’uso di metriche quantitative nelle decisioni sulle iniziative di AI. Nonostante ciò, il 58% dei dirigenti italiani esprime preoccupazione per la carenza di personale qualificato. L’84% degli italiani intervistati ritiene che investire in tecnologia e formazione sia fondamentale per colmare il gap di competenze e costruire fiducia nell’AI.

Secondo BearingPoint, diventare un’organizzazione aumentata rappresenta non solo un obiettivo strategico ma anche una strategia di sopravvivenza. I pilastri fondamentali per il successo in questa trasformazione includono una governance efficace, l’ottimizzazione strategica degli investimenti, l’empowerment della forza lavoro e la costruzione di fiducia.

BearingPoint e il suo GenXplore

Per supportare i propri clienti in questo processo di trasformazione e adozione dell’AI, BearingPoint adotta un approccio olistico che comprende la definizione della strategia con il top management, l’identificazione degli use case più adatti, la definizione dei profili dei talenti necessari e la progettazione di un futuro tecnologico che integri l’AI nei processi aziendali. Uno degli strumenti principali offerti dall’azienda è GenXplore, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che fornisce un’analisi completa dell’impatto dell’AI in tutti i settori aziendali.