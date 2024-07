La casa automobilistica Audi sta completando lo sviluppo della sua ultima creazione. Stiamo parlando della nuova generazione della AudiQ5, destinata a fare il suo debutto entro la fine dell’anno. Di recente, sono emerse sul web alcune foto spia che mostrano il SUV in azione durante i test su strade del Sud Europa. Il veicolo è ancora pesantemente camuffato per nascondere i dettagli del suo design rivoluzionario. Nonostante ciò però è possibile notare già alcune caratteristiche della vettura. Come la griglia frontale single frame notevolmente più ampia rispetto al modello attuale. I fari, più sottili e allungati che conferiscono un look moderno e dinamico. Mentre il profilo del veicolo presenta richiami stilistici alla Q4 e-tron.

Audi Q5: aspettative e prospettive per il lancio

Al suo interno, la nuova Audi Q5, promette innovazioni rilevanti. Ad esempio un layout che richiama quello della Q6 e-tron e che è caratterizzato da un ampio pannello curvo che ospita sia il display della strumentazione che quello del sistema di intrattenimento. Sul fronte della motorizzazione, il SUV sarà disponibile con una serie di propulsori endotermici elettrificati. Tra cui soluzioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid. Ma non è tutto. Le foto spia evidenziano la presenza dell’adesivo giallo che indica la tecnologia ad alta tensione. Cosa che conferma la presenza di motori elettrificati.

Insomma, l’attesa per il debutto della nuova AudiQ5 è palpabile. Gli appassionati e gli esperti del settore non aspettano altro che vederla interamente in tutta la sua bellezza. Altro dettaglio individuato riguarda le sue dimensioni. Esse sembrano essere leggermente maggiori rispetto al modello precedente. Ciò suggerisce quindi un miglioramento dello spazio interno, progettato per garantire comfort e praticità per tutti i passeggeri. Nonostante la somiglianza estetica con modelli precedenti come la Q2 e la Q3, alcuni osservatori sperano in un design più audace e innovativo.

Con il lancio imminente della nuova generazione di Audi Q5, gli appassionati del marchio e gli acquirenti potenziali sono invitati a rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti questo atteso modello. Il debutto ufficiale è previsto entro la fine dell’anno. L’azienda è infatti ormai pronta a svelare tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche che rendono la Q5 una scelta intelligente nel mondo dei SUV di fascia alta.