Uno dei dispositivi con la storia più gloriosa alle proprie spalle e senza alcun dubbio, Xbox 360, la console da gioco di casa Microsoft ha infatti segnato la storia dei videogiochi, migliorando notevolmente ogni aspetto dell’esperienza di gioco rispetto alla generazione precedente.

Ovviamente nel corso degli anni anche quest’ultima ha dovuto lasciare il passo alle nuove arrivate dotate di componenti hardware più potenti e prestanti, ciò non toglie che senza alcun dubbio ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati di videogiochi.

Lo Store chiude per sempre

Ebbene, dopo tantissimi anni arriva ufficialmente un addio doloroso, infatti Microsoft ha comunicato che si appresta a chiudere definitivamente lo Store Microsoft su Xbox 360, di conseguenza non sarà più possibile acquistare i videogiochi direttamente da quest’ultima, ciò nonostante però sarà possibile acquistare i giochi retro compatibili direttamente da Xbox one Series X o Series S.

Dopo tantissimi anni, dunque inizia il processo che porterà all’abbandono completo della nota console di Casa Microsoft che ovviamente deve cedere il passo al futuro perdendo di conseguenza il supporto ufficiale da parte dell’azienda, per quanto riguarda dunque i giochi retro compatibili questi ultimi resteranno disponibili, quelli invece non retro compatibili purtroppo andranno perduti e si tratta di una lista decisamente corposa che dovrebbe includere addirittura 220 titoli, un numero decisamente importante e sanguinante.

Ovviamente tutti i titoli che avete acquistato dotati di retro compatibilità resteranno comunque disponibili all’interno del vostro catalogo e anche i contenuti online se i server legati a acquisti titoli sono ancora in funzione, quelli invece non dotati di retro compatibilità andranno perduti, a meno che non abbiate a disposizione il supporto fisico con all’interno il gioco in questione.

Si tratta senza alcun dubbio di un passo obbligato da parte di Microsoft, ma che allo stesso tempo per i più romantici rappresenta un piccolo colpo al cuore, dal momento che elimina il supporto a una delle console più amate di sempre.