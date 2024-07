Dal prossimo anno, un’icona dell’off-road dirà addio ai mercati europei. Stiamo parlando della celebre Suzuki Jimny. La vettura sarà ufficialmente ritirata dalle vendite, segnando la fine di un’epoca per gli amanti dei piccoli fuoristrada. Questa decisione è il risultato delle rigide normative europee sulle emissioni. Le quali imporranno restrizioni severe su veicoli con motori tradizionali a combustione. La Jimny, nota per la sua compattezza e robustezza, è stata un punto fermo nel settore automobilistico europeo per oltre tre decenni. Riuscendo a conquistare una base di fan devoti. Non solo per le sue capacità ma anche per il suo design unico.

Suzuki: le nuove frontiere dell’elettrificazione

Ad ogni modo, la Suzuki non si congeda senza lasciare un segno finale. È stata infatti annunciata una versione speciale denominata Jimny Horizon. Quest’ultima è limitata a soli 900 esemplari e sarà destinata esclusivamente al mercato europeo. Questa edizione d’addio presenta caratteristiche esclusive. Come una griglia anteriore con logo Suzuki, protezione sottoscocca rinforzata, paraspruzzi flessibili, minigonne Adventure e una copertura personalizzata per la ruota di scorta. In più, include un gancio di traino rimovibile. Così da riflettere perfettamente l’eredità robusta e funzionale che ha reso la Jimny così amata tra gli appassionati di avventura.

Con l’uscita dal mercato, Suzuki si orienterà la verso la produzione di auto elettriche ed ibride. In linea con gli obiettivi delle nuove normative ambientali. La linea europea della casa automobilistica giapponese includerà modelli come la Vitara, la S-Cross e la Swift. Tutti disponibili in varianti ibride. Questa transizione segna un passo molto importante per il marchio nel perseguire la sua ambizione Ovvero quella di riuscire a raggiungere il 100% delle vendite con veicoli a propulsione elettrica e ibrida nel prossimo futuro.

Nonostante l’addio alla Jimny, Suzuki resta fiduciosa nel mantenere la sua posizione competitiva nel settore. Con un piano di lancio di cinque nuovi modelli, l’ azienda si prepara a un futuro dominato dalle tecnologie di propulsione sostenibile. Promettendo innovazione continua e performance eccezionali per i suoi clienti europei.