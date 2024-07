Negli ultimi mesi Samsung ha fatto molto parlare di sé grazie all’introduzione della versione aggiornata della sua user interface, la One UI, la quale ha portato con sé l’intelligenza artificiale finalmente sui dispositivi Samsung in grado di eseguirla.

Ovviamene gli occhi di tutti si sono concentrati soprattutto sulla parte generativa legata alle immagini di quest’ultima, le funzionalità introdotte hanno infatti conquistato tutti gli utenti dal momento che permettono di modificare a proprio piacimento le immagini sfruttando i software di Samsung.

Un watermark evidente

Con l’arrivo però dell’ultima versione dell’interfaccia grafica di Samsung, la 6.1.1, L’azienda coreana ha deciso di introdurre una novità che probabilmente non sarà gradita a tutti, sembra infatti che ora in basso a sinistra nelle immagini generate da IA, venga inserito di default un vistoso watermark che attesta la natura stessa dell’immagine, sottolineando che si tratta di un contenuto generato con intelligenza artificiale.

Questo dettaglio in più risulta evidente sui neo arrivati Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, È però altamente probabile che verrà estesa a tutti i dispositivi installeranno la nuova versione dell’interfaccia grafica di Samsung.

Ancora non si sa il motivo di questa scelta da parte dell’azienda, è altamente probabile che si tratti di una decisione legata al mantenere evidente la differente natura delle immagini scattate in modo reale e quelle invece generate utilizzando l’intelligenza artificiale, non si tratterebbe infatti della prima volta che tale differenza viene marcata in maniera evidente, non a caso anche Instagram da un po’ di tempo incita gli utenti a sottolineare se l’immagine che stanno pubblicando è stata generata con intelligenza artificiale o se si tratta di uno scatto naturale e reale.

Se siete degli utenti Samsung dunque e avete aggiornato all’ultima versione dell’interfaccia grafica in basso a sinistra, noterete senza alcun dubbio la presenza di questa didascalia, forse un po’ troppo invadente rispetto al passato.