La nuova Volkswagen Golf R, una delle sportive più attese, è finalmente disponibile per l’ordinazione in Italia. Presentata ufficialmente alla fine di giugno, la vettura sarà nelle concessionarie italiane a partire da questo autunno. La nuova versione della GolfR è basata sul restyling della celebre Golf. Essa presenterà infatti numerose novità estetiche e tecniche. Caratteristiche che la renderanno un modello di punta nel settore delle automobili compatte e ad alte prestazioni.

Volkswagen Golf-T: caratteristiche tecniche e versione Black Edition

Il design esterno della nuova GolfR è stato completamente rivisitato. Esso ora include fari, mascherina e paraurti ridisegnati, oltre al logo Volkswagen illuminato sul frontale. Sul retro, spiccano i nuovi gruppi ottici, un diffusore in nero lucido e un sistema di scarico a quattro terminali. Anche quest’ultimo completamente rivisitato per migliorare il sound del motore. All’interno, il restyling introduce il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. Insieme ad un sistema di intrattenimento avanzato con display da 12,9″.

Il punto di forza della Volkswagen Golf R resta però il motore 2.0 TSI a quattro cilindri turbo. Il quale riesce ad erogare una potenza di 245 kW (333 CV). Un aumento notevole rispetto alla versione precedente. Anche le prestazioni sono notevoli. La vettura raggiunge infatti un’ accelerazione da 0 a 100km/h in soli 4,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250km/h.

Oltre alla versione standard, l’auto è disponibile anche nella speciale “Black Edition“. Una variante che si distingue per i suoi dettagli estetici esclusivi. Come i loghi Volkswagen e R scuri, le pinze dei freni nere, i cerchi Estoril neri da 19 pollici e le finiture nere dei terminali di scarico. Anche gli interni sono studiati nei minimi particolari. La vettura dispone infatti di sedili in pelle nappa nera, inserti in carbonio e dettagli blu. La nuova Volkswagen Golf R parte da un prezzo di 60.750€. Mentre la BlackEdition ha un prezzo di partenza di 66.250€.