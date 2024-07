Tutti gli utenti possono finalmente pensare di acquistare il Samsung Galaxy Watch FE, uno smartwatch decisamente economico che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, essendo al giorno d’oggi in vendita a meno di 150 euro.

Il modello presenta un quadrante da 40 millimetri, completamente a colori e touchscreen, con ghiera in alluminio che va ad accrescere notevolmente il suo livello qualitativo. Disponibile nella colorazione black, quindi completamente nero, è adatto alla maggior parte dei polsi, non essendo troppo grande, oltre che particolarmente leggero da indossare per tutta la durata della giornata.

Samsung Galaxy Watch FE: che offerta su Amazon

Davvero una splendida occasione per mettere le mani su uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione, essendo un prodotto che di base avrebbe un listino di ben 199 euro, ma che in questi giorni è stato sapientemente ridotto del 25%, fino ad arrivare così a dover necessariamente investire soli 149 euro per il suo acquisto. La spedizione viene gestita da Amazon, con la consegna a domicilio in tempi estremamente brevi (ovviamente la garanzia legale è della durata di 24 mesi). Per l’ordine dovete collegarvi qui.

La batteria è stata leggermente migliorata, in termini di autonomia, rispetto ai modelli Galaxy Watch già visti in passato, così da avere la certezza di poter utilizzare il prodotto per qualche giorno, prima di dover ricorrere necessariamente alla presa a muro. Il device è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android che iOS, senza rinunce o vincoli particolari alle funzionalità cui vi è possibile accedere, così da risultare estremamente versatile ed ampiamente alla portata di ogni singolo consumatore. Non mancano tutte le funzionalità di base, tra cui spicca anche il monitoraggio del sonno, in maniera molto dettagliata.