Al giorno d’oggi è possibile acquistare tanti nuovi smartphone anche tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi c’è anche Vodafone. Quest’ultimo ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate. Sono stati aggiunti in particolare due nuovi medi di gamma, ovvero i nuovi Motorola Moto E14 e Oppo Reno 12. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone aggiorna il suo catalogo di smartphone, ecco le novità

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il catalogo di smartphone acquistabili a rate. Come già accennato in apertura, uno degli smartphone che è stato aggiunto al catalogo è il nuovo Motorola Moto E14. Gli utenti potranno scegliere di pagare in diversi modi. Scegliendo come metodo di pagamento la carta di credito, sarà possibile acquistare questo smartphone ad un costo di 2,99 euro al mese per 24 mesi per i clienti che hanno attive le offerte della gamma Vodafone Special.

Gli utenti pagheranno invece 3,99 euro al mese se avranno attive le altre offerte dell’operatore telefonico. Scegliendo come pagamento il credito residuo, gli utenti dovranno pagare un costo di 2,99 euro al mese per 24 mesi più un anticipo di 39,99 euro. Come già detto, l’operatore ha aggiunto al catalogo anche il nuovo Oppo Reno 12. In questo caso, gli utenti potranno scegliere come metodo di pagamento solo il credito residuo.

In particolare, gli utenti dovranno sostenere un costo di 14,99 euro al mese per 24 mesi con attive le offerte della gamma Vodafone Special. Avendo attiva una delle altre offerte dell’operatore, gli utenti dovranno sostenere un costo di 16,99 euro al mese per 24 mesi. Ricordiamo comunque che, per l’acquisto di questo smartphone, è sempre previsto un anticipo di 69,90 euro al mese.

Insomma, si tratta di prezzi decisamente accessibili e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tanti nuovi smartphone prestanti e di livello.