OFFERTA Amazon: Apple AirPods Pro ad un prezzo assurdo per il Prime Day

Amazon non è solo uno store online qualunque, ma un magico luogo dove puoi trovare prodotti eccezionali di qualsiasi genere. Forse è per questo che lo amiamo così tanto. Qualunque cosa ti venga in mente, stai certo che su Amazon ci sarà. La cosa migliore sono però i suoi superbi sconti, che con il Prime Day Amazon raggiungono vette di straordinaria convenienza. Puoi trovare infatti libri, gadget e prodotti elettronici di ogni categoria a prezzi folli e molto scontati. Non avrai mai neanche sognato di poter comprare prodotti così eccezionali a costi tanto bassi.

A suon di musica e di sconti con Amazon

Quest’anno per il Prime Day di Amazon ci sono gli Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia inclusa. Grazie al chip Apple H2, questi auricolari regalano prestazioni audio impareggiabili. Il chip permette infatti una cancellazione del rumore più intelligente e un suono tridimensionale di qualità superiore a qualsiasi altro device. La maggiore autonomia e le numerose funzioni avanzate rendono gli AirPods Pro un prodotto davvero speciale. La modalità Trasparenza, invece, ti lascia sentire i suoni del mondo esterno, perfetta per quando devi rimanere consapevole di ciò che ti circonda e stai camminando per strada. I driver e l’amplificatore realizzati su misura garantiscono alti cristallini e bassi molto intensi e profondi per quando invece non vuoi altro che ascoltare musica ed isolarti dal mondo.

Ogni suono risulta più vivido che mai, creando un’esperienza d’ascolto unica nel suo genere, perfetta ad ogni nota o parola. La modalità “Rilevamento conversazione” dà infatti risalto alla voce della persona con cui parli, abbassando automaticamente il volume di quello che stai ascoltando e riducendo in contemporanea i rumori di fondo. La funzione “Volume personalizzato”, inoltre, adatta automaticamente l’audio in base a quello che stai facendo. Durante questo strepitoso il Prime Day Amazon, puoi acquistare gli Apple AirPods Pro con custodia a un prezzo scontato di soli 213,00 euro su Amazon. Cosa aspetti? Acquistali da questo link prima che la promo scada.