Motorola sponsor ufficiale dell’AC Monza anche nel 2024/2025

Motorola prosegue con la sua collaborazione con AC Monza, rinnovando la sponsorizzazione per la stagione sportiva 2024-2025, confermandosi sponsor ufficiale dei Bancorossi.

La collaborazione prosegue dopo due stagioni ricchissime di traguardi molto importanti per ambo le parti: il Monza ha consolidato la propria posizione in Serie A, mentre Motorola è stata in grado di proseguire il proprio percorso di crescita sia in Italia che in Europa, diventando nel corso dei mesi e degli anni uno dei player di riferimento nell’intero mercato della telefonia.

Il logo iconico di Motorola continuerà ad essere presente sulle maglie dei giocatori del Monza, capitanati da Pessina, ma anche sul kit di riscaldamento e sulla felpa che viene indossata durante l’ingresso sul terreo di gioco. La collaborazione tra le parti non si limiterà esclusivamente alla suddetta sponsorizzazione, bensì alla realizzazione della Motorola Cup 2022 e alla valorizzazione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2023.

Motorola e Monza: partnership rinnovata

Il rinnovo della partnership è stato confermato, ed ufficializzato, nel corso della conferenza stampa, tenutasi Martedì 16 luglio alle 17.00, presso lo Spazio Lenovo, dove l’Amministratore Delegato Adriano Galliano e l’Executive Director & General Manager di MBG Italy, Carlo Barlocco, hanno incontrato appassionati, giornalisti ed influencer.

Galliano ha dichiarato che il “rinnovo della sponsorizzazione con Motorola porta molto orgoglio al nostro Club, testimoniando il Lavoro eccellente che abbiamo svolto assieme, elevando il prestigio della nostra maglia”. Dal canto suo, invece, Barlocco ha affermato di “essere felici di continuare ad affiancare il nostro marchio a quello dell’AC Monza, con cui sono stati realizzati progetti che al giorno d’oggi ci rendono particolarmente orgogliosi, sia nel calcio, che nella vita di tutti i giorni. Un brand che ci somiglia che sta diventando sempre più amato in Italia”.

Nel corso dello stesso evento sono state anche mostrate le maglie per la prossima stagione calcistica, con il logo appunto di Motorola.