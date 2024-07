Iliad ha recentemente ampliato la sua offerta di smartphone Samsung introducendo i nuovi modelli Galaxy Z Flip 6 e ZFold6. Ciò è accompagnato da significativi sconti su numerosi altri dispositivi Samsung disponibili sul sito web dell’operatore. Suddetta mossa commerciale mira a rendere accessibili ai consumatori una vasta gamma di dispositivi Samsung. Tra cui i nuovi Galaxy S24, A55 5G, A35 5G. Oltre ad altri modelli come A25 5G e A15 5G.

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, la disponibilità dei telefoni Samsung su Iliad è stata implementata a partire dal 23 Maggio 2024. Aggiungendo così una nuova opzione ai già esistenti iPhone disponibili per l’acquisto. Inizialmente, Iliad offriva sconti fino a 178 euro sui dispositivi Samsung, sia per i pagamenti immediati che per quelli rateali.

Iliad offre uno sconto imperdibile per acquistare smartphone

I clienti dell’operatore hanno la possibilità di acquistare i dispositivi Samsung con diverse opzioni di pagamento. Sia in un’unica soluzione che tramite rateizzazione. Per quest’ultima opzione, Iliad collabora con Findomestic, offrendo piani di finanziamento a 12 o 24 rate mensili. È inoltre disponibile il finanziamento Younited Pay. In questo caso vengono offerte opzioni a 12 o 20 rate mensili, con la possibilità di aderire al programma Trade–in per alcuni modelli.

È importante notare che, a differenza degli iPhone, per gli smartphone Samsung il finanziamento a rate è disponibile esclusivamente tramite Findomestic. Per i modelli Galaxy A25 5G e Galaxy A15 5G, l’opzione di pagamento rateale non è disponibile e si può scegliere solo il pagamento immediato.

La disponibilità dei modelli può variare, dunque è consigliabile verificare regolarmente il sito di Iliad per eventuali aggiornamenti. Soprattutto per le scorte di magazzino e le colorazioni disponibili. Gli utenti possono procedere con l’acquisto selezionando il modello desiderato nella sezione dedicata del sito. Sarà poi possibile scegliere il metodo di pagamento preferito e completare l’ordine tramite il proprio account Iliad.

Per coloro che non sono ancora clienti, l’operatore offre l’opportunità di attivare un’offerta tramite il suo sito web. Le tariffe partono da 9,99 euro al mese per Giga 180. Ci sono anche altre opzioni disponibili a prezzi competitivi.