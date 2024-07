Google Search, ecco le icone personalizzabili su iOS

Le icone Google sono personalizzabili su iOS, un grande passo in avanti per tutti.

Noi usiamo Google, uno tra i motori di ricerca principali e più famosi al mondo. Infatti grazie a questa popolarità che ha acquistato e sta ancora acquistando, l’azienda si sta sempre più impegnando a migliorare l’esperienza d’uso. Questi miglioramenti riguardano soprattutto le funzioni di Google proprio per aiutare l’utente ad interagire con questo motore di ricerca.

I miglioramenti di Google Search riguardano gli utenti iOS per le icone personalizzabili.

L’app di Google Search, gestita dall’azienda in questione, per iOS da oggi in poi può offrire agli utenti la possibilità di avere accesso a delle moltitudini di serie che riguardano le icone personalizzabili. Noi abbiamo sempre visto il classico logo con la “G” di Google colorata e il relativo sfondo bianco. Ma da adesso in poi i possessori dei dispositivi della grande mela, Apple, come iPhone e iPad, possono scegliere tre diverse alternative, logo classico su sfondo nero e due loghi bicolore, uno che presenta la G di Google nera su uno sfondo bianco e l’altro presenta una G bianca su uno sfondo completamente nero. Se si vuole modificare quest’icone dell’app bisogna seguire determinati passaggi. Per prima cosa bisogna accedere all’app e selezionare l’immagine propria del profilo.

Dopo fatto ciò bisogna andare ad “impostazioni”, poi cliccare su “generali”, successivamente su “cambia icona app”. Dopo aperta la sezione si potrà scegliere lo stile che più si preferisce in quel determinato momento per adattarlo magari al proprio umore. Goggle comunque aveva introdotto già da un pò il fatto della personalizzazione del tema dei widget dell’app, introducendo così molte opzioni che risaltano colori e forme completamente diverse. Comunque Google fornisce un ulteriore livello di personalizzazione con l’arrivo di queste icone personalizzabili. Fino ad oggi l’app di Google Search per iOS è già molto completa e il colosso di Mountain View sta ulteriormente sviluppando per fornire altri strumenti con l’integrazione dell’Ai per offrire all’utente un motore di ricerca di massimo livello.