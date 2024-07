Iliad: le migliori offerte del 2024, ecco la Giga 180 e la FLASH 250

Cosa bisogna fare quando quando non ci si trova più con il proprio gestore di fiducia? Valutarne altri. Questa pratica, per certi versi molto ovvia, è diventata molto più frequente per gli utenti, i quali come primo gestore tendono a valutare Iliad. Effettivamente questa azienda mette a disposizione sempre i migliori contenuti con le sue offerte, indipendentemente dalla gamma a cui appartengono.

Stando a quanto riportato infatti nel corso del tempo ne sono arrivate talmente tante da mettere tutti di fronte ad una scelta: prendere quella con meno giga o quella con più giga in base al prezzo di vendita? La verità è che cambia veramente poco, in quanto il fabbisogno in termini di connessione Internet di un utente medio non andrà mai a richiedere più giga dell’offerta minima attualmente disponibile.

Iliad batte ogni record con le sue nuove offerte, ecco la Giga 180 e la EXTRA 300

Direttamente sul sito ufficiale dell’azienda infatti ci sono due proposte molto interessanti che vantano tantissimi contenuti. Quella che costa di meno è che offre di meno è la Giga 180, il che è tutto dire. Una proposta di questo genere che ha un prezzo di 9,99 € al mese per sempre, concede minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore esistente e un quantitativo di ben 180 giga in 5G, per cui quasi inesauribili.

L’altra offerta che in tanti hanno già conosciuto per certi versi è sicuramente la Flash 250. Mai vista prima dello scorso mese di giugno, questa soluzione è stata elaborata per celebrare il sesto anno di Iliad in Italia. Il gestore ha ritenuto opportuno tenerla ancora disponibile, ma resterà tale ancora per qualche giorno. Il prezzo mensile è di 11,99 € per sempre, ma al suo interno c’è davvero l’impossibile. Oltre a minuti e messaggi senza limiti verso tutti, ecco 250 giga in 5G per la navigazione sul web ogni mese.