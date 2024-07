Un prezzo assolutamente convincente ed avvincente vi attende nel momento in cui foste interessati all’acquisto di un notebook Lenovo, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare su Amazon un prodotto di qualità superiore al normale, ad un prezzo decisamente ridotto.

Il modello in questione presenta specifiche tecniche di livello, come il processore MediaTek Kompanio 520, un SoC che riesce a svolgere e compiere le principali operazioni richieste, passando per 8GB di RAM e 128GB di memoria interna su eMMC. La differenza rispetto ai dispositivi tradizionali è dettata dalla presenza del sistema operativo ChromeOS, molto più semplice e rapido, oltre che snello nelle funzioni che gli utenti possono effettivamente fruire quotidianamente.

Notebook Lenovo, la promozione per l’Amazon Prime Day

Quanti vorrebbero un notebook decisamente economico? scommettiamo moltissimi di voi, eccovi quindi accontentati, con il Lenovo IP Slim 3, che al giorno d’oggi ha un prezzo effettivo di soli 249 euro, contro i 299 euro di listino, così da riuscire a raggiungere un livello di risparmio decisamente interessante, che prevede una riduzione di 50 euro (il 17% in meno circa). La spedizione, come sempre del resto, viene gestita direttamente da Amazon, ed è prevista la consegna in tempi decisamente più brevi del normale, nonostante il periodo promozionale che stiamo attraversando. Scopritelo subito qui.

Il prodotto viene commercializzato in esclusiva Amazon, presenta uno chassis sufficientemente elegante, realizzato in plastica di colorazione Blue, con finiture perlopiù opache, pronte a richiamare il suo essere un Chromebook (data la presenza del corrispettivo logo). Al momento attuale, sempre su Amazon, potete acquistare differenti versioni dello stesso dispositivo: sia non convertibile, quindi utilizzabile solo ed esclusivamente alla stessa stregua di un notebook, che convertibile. Da notare che il monitor può raggiungere una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel.