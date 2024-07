Il prezzo di Xiaomi Redmi Note 13 è letteralmente crollato in occasione dell’Amazon Prime Day, gli utenti riescono a tutti gli effetti a raggiungere un inedito livello di risparmio, riuscendo così ad acquistare uno dei prodotti maggiormente richiesti e desiderati dal pubblico.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un display molto ampio, un buonissimo AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione massima FullHD+, affiancato dalla presenza di un processore octa-core, il Qualcomm Snapdragon 685, con anche una configurazione di base che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Xiaomi Redmi Note 13: offertissima su Amazon

Tutti possono correre ad acquistare subito il bellissimo Xiaomi Redmi Note 13, infatti il suo prezzo di listino di 199 euro è stato ridotto del 25% da Amazon, grazie alla promozione Amazon Prime Day, così da arrivare a poter investire un valore finale di soli 149 euro per il suo acquisto. Lo potete acquistare qui.

Il dispositivo presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, infatti nella parte posteriore sono posizionati ben 3 sensori differenti, con il principale da 108 megapixel, che riesce così a realizzare scatti di assoluta qualità, innalzando notevolmente il livello qualitativo, almeno per quanto ne concerne la medesima fascia di prezzo di appartenenza. Dimensionalmente parlando, lo smartphone è molto più portatile del previsto, infatti raggiunge 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso che al giorno d’oggi si aggira attorno ai 173,5 grammi. Nulla togliere, al contrario, per quanto ne concerne le prestazioni generali, come anche la batteria, componente di qualità sopraffina che, con i suoi 5000mAh, riesce comunque a garantire al consumatore un lungo utilizzo, prima di essere costretto a ricorrere alla presa a muro per la ricarica effettiva dello stesso dispositivo mobile.