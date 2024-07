TIM contro Iliad per la leadership: 3 offerte fino a 300 GB in 5G

In casa TIM è fondamentale tenere alto il nome dell’azienda proponendo delle offerte utili per rubare utenti al prossimo. I gestori rivali della celebre armata italiana del mondo della telefonia mobile, hanno provato tantissime soluzioni fino a riuscire a batterla.

Proprio per questo motivo ora è tempo di riprendersi con tanti contenuti presenti nelle sue nuove opportunità. Tra queste ci sono delle offerte che hanno fatto la storia già nel 2023 e poi nella prima fase del 2024. Si tratta delle Power. Queste soluzioni mobili sono tre ed appartengono tutte alla stessa linea, ma con contenuti diversi.

TIM e Iliad hanno delle offerte incredibili: ecco le 5 soluzioni migliori del momento

Partendo con la prima proposta, quella da 9,99 € al mese, ecco la Power Special. Fatta di risparmio, qualità e quantità, questa soluzione vanta 300 giga in 5G tutti i mesi con minuti senza limiti e 200 SMS. È proprio da qui che gli utenti possono partire, avendo tutto a disposizione, anche se le altre due offerte non sono da meno.

La Iron è molto interessante perché costa 6,99 € al mese offrendo gli stessi minuti e messaggi con 150 giga in 4G. Segue anche l’altra offerta, la famosissima Power Supreme Easy, dal costo di 7,99 € al mese. Internamente gli utenti possono trovare minuti e messaggi come nelle altre due offerte con 200 giga in 4G per Internet ogni mese.

Ovviamente queste offerte non possono essere scelte da ogni utente che decida di cambiare gestore. TIM ha deciso di destinare solo ai tanti clienti che appartengono ai gestori virtuali o a Iliad, in entrambi i casi diretti concorrenti. Solo per il primo mese poi il costo di tutte e tre le offerte equivarrà a zero. Una volta scelte queste offerte, si avrà la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta per svariati motivi. Tra tutti, la qualità è certamente uno di questi.