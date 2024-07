Vodafone contro TIM: le Silver sfidano le Power fino a 300 GB con il 5G

Dopo aver visto quanto fossero importanti le offerte proposte da Iliad e anche dai gestori virtuali, sia Vodafone che TIM hanno ritenuto opportuno fare dei passi in avanti. Sebbene il mese di giugno fosse stato già molto prolifico per questi due gestori, si è optato per fare lo stesso anche a luglio, lasciando disponibili le solite offerte delle due gamme rivali. Da un lato c’è la Silver di Vodafone e dall’altro la Power di TIM.

In entrambi i casi gli utenti possono trovare qualità da vendere ma soprattutto convenienza quantità e abbondanza di contenuti.

Vodafone e TIM si sfidano a colpi di grandi offerte mobili: ecco le Silver contro le Power

Partendo con le offerte di TIM, che sono più numerose essendo 3, queste fanno tutte parte della stessa gamma.

La Power Special offre 300 giga al mese in 5G con soli 9,99 €. La Power Iron ne offre 150 in 4G per 6,99 € al mese e la Power Supreme Easy ne offre 200 in 4G ogni mese a 7,99 €. Tutte e tre le offerte offrono mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti.

Le offerte di Vodafone sono due invece, molto simili ma altrettanto diverse. La prima Silver, quella che costa 7,99 € al mese, consente di avere minuti senza limiti e 200 SMS con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece per 9,99 € al mese arriva fino a 150 giga in 4G.

Il vero vantaggio delle offerte di Vodafone è quello di poter avere ogni mese 50 giga in più semplicemente sottoscrivendo un servizio gratuito. Esatto, avete capito bene: non dovrete pagare nulla per avere questa aggiunta, in quanto basterà scegliere il servizio SmartPay che consente di effettuare le ricariche telefoniche gratuite ogni mese direttamente dal conto. Chiaramente tutti questi giga in più saranno cumulabili. Solo per il primo mese poi gli utenti potranno avere a disposizione un prezzo di 5 € per ognuna delle due offerte.