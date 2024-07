Feder Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali presenti al momento sul territorio italiano. Sono passati ormai tre anni dal giorno del suo arrivo in Italia. Per celebrare questa occasione, l’operatore ha deciso di fare un bel regalo ai propri utenti e anche a tutti i suoi nuovi clienti. Gli utenti in questione potranno infatti ricevere gratuitamente senza costi aggiuntivi ben 20 GB di traffico dati per extra per navigare in tranquillità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile compie tre anni e arriva una bella sorpresa per gli utenti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile celebra il suo terzo compleanno sul territorio italiano. Proprio per celebrare questa occasione, l’operatore virtuale ha pensato bene di rendere disponibile una nuova interessante proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di offrire un bundle di traffico dati extra per navigare senza alcun pensiero pari a 20 GB. In questo modo, gli utenti potranno sfruttare al massimo la propria connettività, almeno fino alla fine del mese.

Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’operatore ha deciso che questi giga extra saranno validi e dunque utilizzabili fino al prossimo 31 luglio 2024. L’operatore, in particolare, sta avvisando gli utenti di questa fantastica opportunità tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore ai suoi clienti.

“Gentile Cliente,

per festeggiare il terzo compleanno di Feder Mobile, per te 20GB in omaggio fino al 31 luglio”.

Insomma, in questo modo gli utenti potranno navigare in tranquillità senza pensieri e soprattutto senza alcun costo aggiuntivo. Ricordiamo che al momento l’operatore ha reso disponibili tante nuove offerte di rete mobile. Una di queste è l’offerta denominata Feder Summer Special 150. In questo caso, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.