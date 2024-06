Volkswagen svela la Golf R 2025: la Golf più potente di sempre

Volkswagen ha finalmente svelato come sarà la alla Golf R 2025. A quanto pare sarà la versione più potente della Golf mai realizzata, creata per celebrare il 50° anniversario di questo iconico modello. Avrà ben 333 CV e sarà capace di regalare a chiunque si sieda alla sua guida delle prestazioni mai sperimentate in una Volkswagen Golf sino ad ora.

La Golf R 2025 presenta sul lato frontale il famoso logo Volkswagen retro illuminato. I Fari posseggono poi una particolare tecnologia Led Matrix IQ Light ed i cerchi in lega sono stati creati appositamente per dare un pizzico di esclusività al modello. Anche il paraurti è stato rivisitato ed ora include deviatori di flusso e quattro terminali di scarico, dando alla Golf un’anima più aggressiva, cattiva quasi.

Motori e prestazioni di altissimo livello per la nuova insuperabile Volkswagen Golf

Lauto possiede un potente motore da quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri. Questo viene direttamente dalla Golf GTI ma per il nuovo modello ha ovviamente subito alcune modifiche. Ora è infatti capace di erogare 333 CV di potenza e avere una coppia di 420 Nm. Le prestazioni sono di alto livello, con una velocità massima di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Gli interni della Volkswagen Golf R 2025 hanno uno stile moderno, ricco di tecnologie avanzate che rendono l’abitacolo particolarmente futuristico. Troviamo speciali schermi principali da 12,9″ e Digital Cockpit Pro da 10,2″. Tra le opzioni disponibili ci sono poi un impianto di scarico Akrapovic per più sportività e cerchi in lega a scelta da 19″.

La vettura offre diverse modalità di guida. Troviamo la Eco (più ecologica ovviamente), la Comfort, la Sport, l’Individual e la Race (più sportiva) cosicché i conducenti possano scegliere esattamente come guidare la propria vettura. I prezzi della nuova Volkswagen Golf non sono stati ancora annunciati ufficialmente. Alcuni credono con fermezza che questi andranno a superare i 60.000 euro, considerando anche le caratteristiche e le prestazioni di alto livello offerte dal modello.