Asus Vivobook Flip S14 è un notebook di qualità sopraffina, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, avendo così la certezza di riuscire a spendere poco, ma allo stesso poter mettere le mani su un dispositivo con processore Intel Core di tredicesima generazione.

Proprio in occasione dell’Amazon Prime Day, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare TP3402VA, un notebook di casa Asus che vuole avvicinare sempre più consumatori all’acquisto, proponendosi come validissima alternativa a modelli decisamente più costosi. Il device presenta, prima di tutto, un ampio display da 14 pollici, completamente touchscreen e con rivestimento opaco, che non trattiene le impronte, oltre ad evitare fastidiosissimi riflessi.

Asus Vivobook Flip S14: il prezzo migliore

Il prezzo migliore per l’acquisto di questo Asus Vivobook Flip S14 arriva direttamente su Amazon, infatti il modello in alluminio viene proposto a soli 519 euro, con un risparmio di oltre 280 euro rispetto al listino originario. L’occasione, come era lecito immaginarsi, è da ritenersi valida solo ed esclusivamente per il periodo dell’Amazon Prime Day, per questo motivo dovete subito velocizzare la scelta, disponibile a questo link.

Oltre alle specifiche tecniche di cui sopra, tra cui annoveriamo giustappunto lo chassis realizzato interamente in metallo, non possiamo che parlarvi del processore Intel Core di tredicesima generazione, trattasi dell’i3-1315U, che viene a sua volta affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, sempre su SSD PCIe, quindi velocissima sia per la memorizzazione che per l’accesso ai dati.

Il sistema operativo resta essere Windows 11 Home, come avete potuto capire, è un prodotto convertibile 2-in-1, il che permette di utilizzarlo senza alcun tipo di problema alla stessa stregua di un tablet di ultima generazione, ma con prestazioni decisamente migliorate.