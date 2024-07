Durante il periodo estivo tutti gli operatori hanno come obiettivo rifarsi il look per riuscire a cavalcare l’onda dell’estate e conquistare così nuovi clienti da convincere a sottoscrivere una nuova promozione, si tratta di una prassi decisamente comune che vede l’arrivo di tantissime nuove promozioni ricchissime di giga, minuti ed SMS.

Ovviamene all’interno di questo contesto è presente anche CoopVoce che ci tiene fortemente a dire la sua e a conquistare una fetta del mercato propria in modo da massimizzare i propri introiti, soprattutto durante il periodo estivo che spesso è sinonimo di nuove sottoscrizioni per la maggior parte degli operatori telefonici.

Per fare ciò, il noto operatore telefonico italiano a pensato bene di proporre due grosse offerte, pensate per gli estremi del proprio mercato, ne abbiamo infatti una ricchissima di feature e l’altra invece un po’ più snella, vediamo insieme di cosa si tratta.

Due promo molto amate

Per surfare sulla cresta dell’onda estiva CoopVoce ha lanciato la promo Extra 300 Che include al suo interno ben 300 GB di traffico dati in navigazione 4G, minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo mensile di 9,90 € al mese, alla quale viene invece accostata la promo Evo 10 che invece è pensata per coloro che non hanno grandi necessità da un punto di vista della connettività dati, quest’ultima infatti include 10 GB di traffico in 4G mantenendo invariati i minuti e gli SMS che risultano illimitati anche in questo caso, il costo è di 4,90 euro al mese.

Si tratta di due promozioni, decisamente pensate per gli estremi della propria clientela e dunque per accontentare un po’ tutti, ma caratterizzate senza alcun dubbio da un costo decisamente competitivo e accattivante, soprattutto considerato l’estremo quantitativo di giga offerti, dunque, se siete interessati, sbrigatevi ad attivarne una delle due dal momento che non sappiamo quando CoopVoce potrebbe decidere di disattivare entrambe le promo.