Uno sconto davvero molto interessante vi attende proprio in questi giorni su Amazon, dove potete trovare la Hisense Smart TV in promozione ad un prezzo estremamente convincente e coinvolgente.

Prima di raccontarvi quanto effettivamente costi, proviamo a conoscerla meglio da vicino, è il modello 55E63NT, i più attenti avranno già capito che si tratta di un prodotto con un pannello da 55 pollici di diagonale, capace comunque di raggiungere una risoluzione massima in 4K UltraHD, oltre ad integrare una serie di tecnologie di ultima generazione.

Hisense smart TV: la promo su Amazon è folle

Fino a poco tempo fa era impensabile l’idea di acquistare una smart TV a meno di 400 euro, ma oggi invece è realtà, anche grazie ad Amazon. Il modello indicato nel nostro articolo è disponibile all’acquisto a soli 379 euro, con una riduzione di 70 euro circa rispetto al suo listino originario, che ricordiamo era di 449 euro. Lo potete acquistare subito qui.

Il dispositivo è chiaramente compatibile con il digitale terrestre di ultima generazione, il DVB-T2, oltre a godere del supporto a HDR 10+, Dolby Vision, DTS Virtual:X e Game Mode Plus, adattissimo per gli utenti che amano giocare con una console o con il PC collegato direttamente al televisore di casa propria. Non manca all’appello l’assistente vocale Amazon Alexa integrato direttamente, in questo modo è possibile raggiungere molte funzioni solo con l’ausilio della propria voce.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2024, il prodotto presenta cornici davvero sottilissime, tanto da apparire quasi un infinity display di ultima generazione, con piedini posti verso gli angoli bassi, che riescono a sorreggere senza troppi problemi o difficoltà l’intero televisore, il quale comunque permette di posizionare perfettamente altri oggetti al di sotto dello stesso.