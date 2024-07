WhatsApp ha finalmente introdotto una funzionalità molto attesa per gli utenti Android. Ovvero la trascrizione dei messaggi vocali. Dopo diversi avvisi e anticipazioni negli ultimi anni, questa novità è diventata realtà. Ciò in seguito al rilascio della versione 2.24.15.5 della beta. Tale aggiornamento consente agli utenti di ricevere una trascrizione testuale dei messaggi vocali direttamente sul proprio dispositivo. Senza la necessità di inviare i file audio sui server cloud, garantendo così un maggiore rispetto della privacy altrui.

Sviluppo graduale e piani futuri di WhatsApp

La procedura per attivare questa funzione include il download di un pacchetto dati aggiuntivo. Assolutamente necessario per il processo di trascrizione che avviene stesso sul proprio dispositivo. Attualmente, la trascrizione è disponibile in lingue come inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi. Ma l’italiano non è ancora supportato. Ciò limita dunque l’accessibilità di questa nuova funzionalità solo a un numero ristretto di utenti beta e solo in alcune regioni. A tal proposito però, Meta, società madre di WhatsApp, ha espresso l’intenzione di estendere il supporto ad altri idiomi in futuro. Anche se non è stato delineato ancora un progetto specifico per il momento.

L’introduzione della trascrizione dei messaggi vocali rappresenta un passo molto importante per WhatsApp. La piattaforma infatti, continua a migliorare la sua esperienza utente attraverso la ricerca e l’implementazione di funzionalità sempre più innovative.

Al momento, come già ribadito, l’accesso a questa nuova opzione resta ancora limitato e non tutti possono sfruttarla pienamente. Non è chiaro quando essa sarà disponibile su scala più ampia. Ma, al di là di tutto, l’introduzione di tale funzione rappresenta un primo passo verso una distribuzione più estesa dell’ app. Grazie al suo obiettivo di migliorare ulteriormente la fruibilità e la praticità delle comunicazioni. Insomma, se possedete un dispositivo android accertatevi di aver installata l’ ultima versione disponibile dell’ applicazione e provate a testare quest’ultima esclusiva novità.