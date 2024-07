AI generativa, il suo è un ruolo chiave nello sviluppo software

L’AI generativa è diventata una vera risorsa ed è pronta a rivoluzionare sempre di più il mondo del lavoro. Le persone che ne fanno utilizzo ormai sono sempre più numerose, sia per quanto riguarda la vita in generale che appunto l’ambito professionale. Chi sviluppa software, è riuscito ad avere manforte dall’intelligenza artificiale, soprattutto sullo sviluppo, la progettazione e il collaudo. Secondo un report recente del Capgemini Research Institute, sarebbe diventata proprio una risorsa fondamentale.

Stando a quanto riportato, circa l’80% dei professionisti che lavorano nel mondo dei software risulta ad oggi convinto che l’AI generativa trasformerà quel lavoro in maniera radicale. In questo modo chi sviluppa software potrà concentrarsi su altre attività utili ad aggiungere un ulteriore valore. L’AI generativa sarà inoltre fondamentale per migliorare le collaborazioni con i vari team aziendali non tecnici.

L’AI generativa porterà anche nuove opportunità e nuovi ruoli

L’AI generativa consente di recuperare una risorsa fondamentale: il tempo. Questo soprattutto nelle aziende che sviluppano software, viene sfruttato per puntellare altri aspetti importanti. A quanto pare poi solo nel 4% dei casi viene presa in considerazione una riduzione del personale, aspetto non di poco conto. Queste sono le parole da parte di Riccardo Dolfi, che attualmente riveste il ruolo di Managing Director di Capgemini Engineering in Italia:

“L’adozione dell’AI generativa come tecnologia di supporto per gli ingegneri del software sta crescendo rapidamente, dimostrando un impatto positivo sull’efficienza e sulla qualità del codice. Tuttavia, le sue potenzialità non si limitano solo a questo ambito, ma possono estendersi ad altre attività correlate al software. È cruciale, però, adottare una visione olistica nell’ingegneria del software, andando oltre l’integrazione di un singolo strumento innovativo. Per rispondere efficacemente alle necessità aziendali, sarà fondamentale una progettazione ben strutturata, la creazione di ambienti di lavoro ottimizzati e assistenti specifici per gli sviluppatori, oltre all’implementazione di standard di qualità e sicurezza. Garantire l’efficienza dei team software sarà essenziale, concentrandosi su ciò che apporta un reale valore. Il futuro riserva numerose innovazioni“.