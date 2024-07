Samsung Galaxy A35 5G è uno smartphone che riesce a distinguersi dalla massa per la sua grande capacità di fornire il massimo con il minimo sforzo, a tutti gli effetti gli utenti possono approfittare di un dispositivo che riesca a mettere sul piatto prestazioni al top, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato: addirittura inferiore ai 350 euro.

Il dispositivo in questione risulta essere caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e tecnologia Super AMOLED. Sotto il cofano trova posto un processore molto performante, il quale risulta essere impreziosito dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che è completamente espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna.

Samsung Galaxy A35 5G: che offerta Amazon oggi

La promozione corrente è disponibile su Amazon ed è attiva per un periodo estremamente limitato, per questo motivo consigliamo di velocizzare il più possibile l’ordine, onde evitare di restarne esclusi. Il dispositivo, nella variante suddetta 8/256GB, viene commercializzato a soli 325 euro, approfittando così di 130 euro di sconto, pari al 29% del prezzo di listino. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Lo smartphone presenta inoltre una comoda batteria da 5000mAh, che risulta essere perfetta, per riuscire a godere delle medesime funzionalità per un periodo più lungo del normale. Oltre a questo, cattura l’attenzione anche un comparto fotografico di livello decisamente superiore, capace di raggiungere ben 50 megapixel con il sensore principale ad alta risoluzione, perfettamente in grado di registrare senza problemi video addirittura in 4K a 30fps.

Non manca all’appello la certificazione IP67, per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzato.