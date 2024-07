Dopo una lunghissima attesa, il campionato italiano di serie A sta per tornare, concluso l’europeo infatti ora non rimane che attendere i mesi estivi per poter assistere al grande ritorno del calcio nella nostra penisola.

Esattamente come discorsi anni la trasmissione delle partite di serie A sarà gestita interamente da DAZN che si è aggiudicata l’esclusiva per questi anni di tutte le 380 partite di serie A, ciò nonostante per le prime tre giornate la trasmissione sarà diretta in co esclusiva con sky.

Ecco gli incontri trasmessi da Sky e NOW

Prima giornata:

Milan – Torino 17 Agosto – ore 20:45

17 Agosto – ore 20:45 Hellas Verona – Napoli 18 Agosto – ore 18:30

18 Agosto – ore 18:30 Lecce – Atalanta 19 Agosto – ore 18:30

Seconda giornata:

Udinese – Lazio 24 Agosto – ore 18:30

24 Agosto – ore 18:30 Inter – Lecce 24 Agosto – ore 20:45

24 Agosto – ore 20:45 Roma – Empoli 25 Agosto – ore 20:45

Terza giornata:

Lecce – Cagliari 31 Agosto – ore 18:30

31 Agosto – ore 18:30 Genoa – Hellas Verona 1 Settembre – ore 18:30

1 Settembre – ore 18:30 Juventus – Roma 1 Settembre – ore 20:45

Queste sono le partite che verranno trasmesse in co esclusiva anche con sky dopodiché per guardare il campionato di serie A quest’anno sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a DAZN in una delle due versioni offerte dal colosso audiovisivo.

Rivediamo che sottoscrivere un abbonamento è necessario per poter godere di tutti i colpi di scena del campionato di calcio italiano in modo legale, sconsigliamo infatti agli utenti di utilizzare i metodi illegali largamente diffusi negli scorsi anni dal momento che arrecano danno a tutto il sistema calcistico e audiovisivo della nostra penisola.

Se dunque non state aspettando altro che l’arrivo della prossima stagione di serie A, la scaletta è decisamente pronta e non rimane nient’altro che attendere il fischio di inizio della prima partita di campionato che sarà Milan Torino, ricordate che i colossi TV condivideranno 3 partite in esclusiva ogni giornata con Sky che trasmetterà quella del sabato alle 20:45, la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45.

Tutto è pronto, ora scegliete il vostro abbonamento e godetevi il campionato.