La maggior parte dei dentisti nel mondo consiglia l’utilizzo di uno spazzolino elettrico, per il semplice motivo che risulta essere più efficace nella sua capacità di raggiungere anche gli spazi più remoti e nascosti della vostra bocca, per questo motivo dovete assolutamente prendere in considerazione la promozione applicata sul Philips Sonicare ProtectiveClean 4300, uno spazzolino elettrico sonico che viene proposto con uno sconto effettivo del 41%.

Il prodotto in questione, nonostante un prezzo effettivamente da fascia medio-bassa, presenta alcune specifiche tecniche e funzionalità che lo innalzano notevolmente, come ad esempio i due livelli di intensità selezionabili manualmente, ma anche la presenza del sensore di pressione, che indica in pratica il momento esatto in cui andate ad esercitare troppa pressione in bocca, oppure il timer, utilissimo per capire quando è arrivato il momento di smettere di spazzolare.

Philips Sonicare: lo spazzolino elettrico super economico

Oggi potete acquistare il Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 ad un prezzo estremamente competitivo, infatti il suo valore di listino sarebbe di 89 euro, ma proprio per questi giorni che anticipano il Prime Day di Amazon, l’azienda ha deciso di ridurre la spesa di circa 36 euro, fino ad arrivare alla spesa finale da sostenere pari a soli 52,99 euro. Acquistateli subito qui.

Il modello, nel caso in cui ve lo steste domandando, è l’HX6807/51, disponibile sia nella colorazione bianca, che quella nera, dalle buonissime prestazioni, in quanto è in grado di rimuovere 7 volte la placca dai denti rispetto al normale spazzolino. Il funzionamento, come era facilmente intuibile, è completamente a batteria, con una elevata potenza di pulizia pari a 62’000 movimenti al minuto. All’interno della confezione è possibile trovare: uno spazzolino elettrico sonico, il caricabatteria e due testine W2 Optimal White, così da poterlo utilizzare sin da subito senza alcuna difficoltà.