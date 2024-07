Oclean X Pro Elite: lo spazzolino elettrico super tecnologico, la recensione

Siamo stati fortunati nel poter provare il nuovo spazzolino elettrico di Oclean, azienda specializzata nella produzione di questa tipologia di dispositivi. Il nuovo X Pro Elite si presenta fin dal primo momento come un prodotto molto avanzato in termini di tecnologia, appositamente progettato per riuscire ad offrire agli utenti che lo utilizzano un’esperienza superiore, sia in termini di spazzolatura dei denti che in termini di utilizzo. Tecnologia innovativa e funzionalità molto pratiche si fondono insieme ad un design elegante in un connubio eccezionale che lascia davvero stupiti fin dal primo impatto.

Oclean X Pro Elite, la nostra confezione Premium Set e il design

Quello che stupisce non è solo il modo di utilizzare questo spazzolino di Oclean o magari le sue funzionalità, ma anche il design. Dopo averlo tirato fuori dalla confezione abbiamo notato infatti come l’azienda abbia lavorato sull’avanguardia e sull’ergonomia del prodotto. Il corpo infatti è stato pensato, progettato e realizzato per essere bilanciato al massimo, così da conferire una presa molto comoda durante l’utilizzo.

Il design è di primo livello proprio grazie all’azienda che ha utilizzato materiali di alta qualità, soprattutto per il manico. L’impugnatura infatti conferisce fin da subito quella sensazione di robustezza e durata nel tempo che tutti vorrebbero provare. Inoltre la finitura opaca evita che vengano lasciate delle impronte, lasciando l’aspetto dello spazzolino X Pro Elite sempre elegante.

Display intelligente e un’interfaccia utente ben progettata

Al primo utilizzo abbiamo notato subito che si tratta di uno spazzolino realizzato appositamente per essere intuitivo e semplice. Oclean ha pensato a tutto, dall’estetica alle funzionalità ma anche ad un bel display. Questo è infatti uno dei punti di forza in assoluto del prodotto, essendo anche touchscreen e a colori. Il suo compito è quello di aggiungere, non solo quel qualcosa in più in termini di funzionalità, ma anche un tocco di modernità al design già molto futuristico che il prodotto si ritrova.

Proprio sul piccolo schermo è possibile notare in tempo reale tutti i dati che provengono dallo spazzolamento, incluse le modalità di spazzolatura, i livelli di intensità scelti e i tempi. Internamente è presente un sensore giroscopico integrato che permette di visualizzare tutte le aree spazzolate e quelle che invece ancora mancano all’appello. Tutto avviene con un sistema di diagnostica intelligente che riesce a monitorare la bocca in otto zone differenti. Lo spazzolino consentirà di controllare il punteggio di spazzolatura per aiutare a capire il proprio comportamento durante la fase di lavaggio. In questo modo l’X Pro Elite consente di avere una copertura completa del 100% di tutta la dentatura.

Modalità di spazzolatura, prestazioni e funzionalità aggiuntive

Il nuovo spazzolino elettrico Oclean X Pro Elite è in grado di fornire prestazioni eccezionali grazie ad un motore a lievitazione magnetica auto-sviluppato. È proprio questo il principale protagonista della potenza dello spazzolino, siccome è in grado di andare oltre gli 84.000 movimenti ogni minuto. La sua azione di pulizia sonica è potente ma allo stesso tempo anche molto delicata per salvaguardare le gengive.

Abbiamo provato infatti tanta comodità nello spazzolare i denti senza avere paura di uscire fuori ed invadere proprio la zona delle gengive. La tecnologia utilizzata con questo motore permette dunque una pulizia molto profonda dei denti e un’efficacia nella rimozione della placca 8 volte superiore rispetto ai tradizionali metodi utilizzati con spazzolini semplici.

Da segnalare anche la presenza di una particolare tecnologia: c’è infatti la riduzione del rumore grazie al sistema WhisperClean. Lo spazzolino infatti non emette suoni superiori ai 45 dB durante la spazzolatura. Sarà quindi difficile disturbare in casa mentre vi lavate i denti.

L’Oclean X Pro Elite offre inoltre una gamma molto completa per quanto riguarda le modalità di spazzolatura. L’obiettivo è quello di adattarsi alle esigenze di ogni utente ed è per questo che di modalità ce ne sono ben quattro: pulizia, sensibile, massaggio e bianco. Queste possono essere personalizzate in maniera ulteriore selezionando uno dei 32 livelli di intensità disponibili. Gli utenti dunque si ritrovano ad avere molta più flessibilità di quanta non ne hanno con altri spazzolini, potendo scegliere quindi la modalità più adatta in base alla sensibilità dei loro denti o alle loro preferenze personali. Non c’è inoltre nessun tipo di problema anche nel momento in cui dovesse cadere e immergersi nell’acqua: è dotato di una certificazione IPX7 che lo rende totalmente impermeabile.

Durata della batteria, la ricarica e le funzionalità aggiuntive

Tra i grandi vantaggi che questo spazzolino elettrico sonico consente, c’è una lunga durata della batteria. Basterà infatti ricaricare lo spazzolino solo una volta per riuscire ad avere fino a 35 giorni di autonomia. Da quando infatti abbiamo cominciato ad utilizzare il prodotto, la batteria è ancora quasi completamente carica. Basta infatti una ricarica completa da 3,5 ore per arrivare a fornire questo livello di resistenza nel tempo.

Si tratta a nostro avviso della soluzione ideale soprattutto per chi viaggia tanto e dunque non intende ricaricare spesso il proprio spazzolino. Nel caso in cui dovesse invece manifestarsi l’opportunità, la chiave di tutto è portare con sé un caricabatterie wireless, dal momento che l’Oclean X Pro Elite è compatibile con lo standard di ricarica wireless. Non abbiamo avuto infatti problemi durante l’ultimo viaggio in quanto con un solo caricabatterie abbiamo potuto salvare l’autonomia dei nostri dispositivi così come dello spazzolino stesso.

Ci sono anche degli accessori aggiuntivi, come il supporto da parete che rende dunque molto comodo tenere lo spazzolino in disparte, il tutto sia durante la ricarica che semplicemente per riporlo a fine pulizia. Non può mancare la custodia da viaggio, l’accessorio ideale per tutti coloro che viaggiano frequentemente. La protezione del dispositivo è massima, pensando anche al piccolo display che alla rinfusa con altri oggetti potrebbero rovinarsi. Con la custodia da viaggio quindi si facilita sia il trasporto dell’X Pro Elite che la sua protezione. Oltre a questo, in scatola si possono trovare, oltre al manico dello spazzolino ben 7 testine, il pannello per la ricarica wireless, la copertura in silicone per il pannello di ricarica e il manuale d’uso.

Prezzo, disponibilità, assistenza e garanzia

Il nuovo spazzolino elettrico Oclean X Pro Elite è un prodotto che ha un prezzo importante ma non eccessivo se si tiene conto dei prodotti della concorrenza. Andando sul sito ufficiale infatti il prezzo è di 99,99 € per questa versione con Premium Set incluso e quindi con custodia da viaggio e molto altro, come indicato in alto. C’è inoltre la possibilità di ricevere il 5% di sconto iscrivendosi alla newsletter del sito. La versione che è stata data a noi è quella colorata di nero e costa 109,90 €.

Per quanto concerne invece il servizio di assistenza e garanzia, l’azienda offre un servizio clienti di altissima qualità ma non solo. Oclean assicura infatti una garanzia con sostituzione gratuita del prodotto nel caso in cui dovesse manifestare entro due anni dei problemi legati alla sua qualità. A nostro avviso si tratta di un valore aggiunto significativo che, rispetto alle altre aziende, offre una motivazione in più agli utenti per effettuare l’acquisto. Non c’è infatti nulla di meglio per rassicurare chi acquista il prodotto.

C’è da dire che il prodotto è disponibile anche su Amazon attualmente con uno sconto pari al 16%. Questa scelta porta dunque ad un prezzo finale di 79,29 € al pubblico con due anni di garanzia.

Conclusioni finali

Avere da ora in avanti in casa uno spazzolino elettrico Oclean X Pro Elite è di certo un valore aggiunto. Questo dispositivo si distingue particolarmente per la sua tecnologia all’avanguardia ma anche per la sua versatilità dovuta alla presenza di più modalità di spazzolatura e più funzionalità. L’X Pro Elite offre una praticità d’uso senza precedenti secondo il nostro parere, soprattutto grazie al display touchscreen e anche alla lunga durata della batteria.

Potrebbe trattarsi dunque di una scelta davvero eccellente per coloro che cercano un prodotto di alta qualità che riesce ad unire in un unico connubio sia le performance avanzate che il design elegante. In conclusione, questo spazzolino si conferma una delle opzioni migliori disponibili attualmente sul mercato per un’esperienza di spazzolatura superiore.