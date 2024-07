L’operatore telefonico italiano WindTre sta continuando in un certo qual modo la solidarietà verso i cittadini dell’Ucraina. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di proporre ai clienti di nazionalità Ucraina l’attivazione di un’ottima opzione aggiuntiva. Si tratta dell’opzione denominata WindTre 200 Minuti Ucraina Special. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre propone l’opzione aggiuntiva WindTre 200 Minuti Ucraina Special

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre l’attivazione dell’opzione aggiuntiva denominata WindTre 200 Minuti Ucraina Special. Come già accennato in apertura, si tratta di un’opzione aggiuntiva riservata a tutti i clienti dell’operatore di nazionalità Ucraina. In questo caso, gli utenti in questione potranno attivare questa opzione al costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese.

L’opzione avrà una validità di 6 mesi, dopo di che sarà disattivata in automatico. Gli utenti, una volta attivata l’opzione aggiuntiva, avranno quindi 200 minuti di chiamate in più per chiamare dall’Italia i numeri dell’operatore telefonico ucraino Ukraine Kyivstar. Si potranno quindi chiamare i seguenti prefissi: 0038067, 0038068, 0038096, 0038097, 0038098.

Ricordiamo comunque che l’operatore ha deciso di terminare la disponibilità dell’offerta di solidarietà verso i cittadini dell’Ucraina. Al suo posto, è però subentrata la nuova offerta mobile denominata WindTre Call Your Country Special Ucraina. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 300 minuti di chiamate verso i numeri dell’operatore telefonico ucraino, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 120 GB di traffico dati per navigare.

Gli utenti potranno utilizzare questi giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo che d’organo sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese se si sceglierà come metodo di pagamento il credito residuo. Se si scegliere come metodo di pagamento il servizio di Ricarica Automatica, invece, gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo più basso, pari a 8,99 euro al mese.