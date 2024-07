Kena Your Home: la nuova OFFERTA per i clienti stranieri

Kena lancia una nuovissima ed esaltante promozione pensata appositamente per i clienti stranieri. La tariffa esclusiva è la Kena Your Home ed è possibile attivarla soltanto nei punti vendita del gestore. L’operatore vuole così proporre un piano per chi desidera chiamare dall’Italia verso un Paese estero. Kena Your Home è riservata ai nuovi clienti con Codice Fiscale Estero, sia che eseguano la portabilità del proprio numero sia che ne vogliano avere uno del tutto nuovo.

Cosa comprende la promo? Prima di tutto minuti senza limiti verso ogni numero, che sia fisso o mobile, all’interno del territorio nazionale, 100 minuti per chiamare destinazioni estere (come Romania, Cina, Albania e tanti altri Paesi), 200 SMS verso i numeri nazionali e ben 150 GB di traffico dati ad eccellente velocità. Tutto questo quanto costa? Il prezzo vi sorprenderà perché è di soli 8,99, in promozione anziché 9,99 euro. Inoltre, come se i vantaggi non fossero abbastanza, l’attivazione dell’offerta e la SIM sono gratuite!

Grande qualità nelle chiamate ed in regalo 100 GB in più con questa opzione Kena

La connettività offerta da Kena si basa sulla rete di TIM in 2G e 4G LTE, garantendo una velocità di navigazione massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le SIM Kena, inoltre, posseggono l’eccellente servizio VoLTE che migliora enormemente la qualità delle chiamate.

Fino al 31 agosto 2024, i clienti che attivano il servizio di Ricarica Automatica possono usufruire di una promozione speciale. Con questo servizio si potrà accedere a ben 100 Giga in più sul proprio traffico ogni mese senza dover spendere un centesimo in più. In questo modo, chi attiva Kena Your Home può avere un totale di 250 Giga di traffico dati mensile! L’opzione aggiuntiva si attiva al primo rinnovo dell’offerta dopo la richiesta di Ricarica Automatica e si rinnova automaticamente ogni mese.

Kena Your Home è una proposta molto interessante per i clienti stranieri in Italia. Comprende davvero di tutto, tra minuti, giga per le videochiamate con amici e parenti ed SMS combinando un’offerta generosa di minuti, SMS e traffico dati a un prezzo competitivo. La promozione legata alla Ricarica Automatica, poi, trasforma la tariffa in un’occasione d’oro assolutamente imperdibile.