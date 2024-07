WhatsApp: come attivare la modalità rossa di tendenza

WhatsApp è diventata in pochissimo tempo una delle applicazioni di messaggistica più usate al mondo. L’app è amata non solo per le sue funzionalità ma anche per le numerose funzioni di personalizzazione che consentono all’utente di esprimere il proprio stile. Tra queste ci sono la possibilità di cambiare i colori delle scritte, utilizzando formattazioni come il grassetto, il corsivo o il barrato. Ora però arriva un’altra novità che vi consentirà di modificare l’aspetto di WhatsApp. Si tratta della “modalità rossa”, che consente di cambiare il logo dell’applicazione dal tradizionale verde ad un acceso rosso intenso. Per chi non è fan del verde o preferisce toni più intensi, questa opzione potrebbe essere il tocco che mancava all’app.

Dal Verde al Rosso per cambiare look di WhatsApp

Attivare la modalità rossa su WhatsApp è semplicissimo. Può essere eseguito sui dispositivi mobili di qualunque tipologia grazie all’uso di applicazioni di terze parti come Nova Launcher. Il primo step per passare al nuovo colore consiste nel trovare un’immagine del logo di WhatsApp in rosso. Una volta trovata, preferibilmente in formato .png con sfondo trasparente, è necessario scaricare ed installare Nova Launcher dal Google Play Store.

Dopo aver configurato Nova Launcher come launcher predefinito del dispositivo nelle impostazioni, è possibile personalizzare l’icona di WhatsApp. Tenendola premuta nella schermata iniziale, si aprirà un menu che consente di modificarla in un attimo. Selezionando l’opzione di modifica, l’icona a forma di matita, sarà possibile cambiare l’immagine. A questo punto, basterà selezionare dalla galleria l’immagine del logo rosso e confermare la propria selezione.

Questi passaggi permettono anche di utilizzare qualsiasi altra immagine per personalizzare ulteriormente l’aspetto dell’applicazione. Potrebbe sembrare chissacché, ma cambiare il logo di WhatsApp può rendere l’applicazione più unica e riflettere meglio i gusti personali dell’utente. La possibilità nuova personalizzazione del logo di WhatsApp con Nova Launcher è un modo creativo e soprattutto legale e sicuro per dare un aspetto fresco e distintivo all’ app di messaggistica.