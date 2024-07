Un’interessante novità nel settore delle telecomunicazioni è stata introdotta da HoMobile. Al quale si deve il lancio dell’offerta “Ho 5,99″. Tale promozione è disponibile dal 8 al 29 luglio 2024. Essa è rivolta a tutti i nuovi clienti che optano per un nuovo numero o per la portabilità. La promo si distingue per l’inclusione di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. Ma prevede anche SMS senza limiti e un generoso pacchetto dati di 100GB in 4G. Il tutto al costo mensile di soli 5,99€.

Un punto chiave dell’offerta è la possibilità di aggiungere l’accesso alla rete 5G. Ciò con un piccolo supplemento di 0,99€ al mese. Questa opzione consente di beneficiare di velocità di connessione superiori e di una copertura ancora più efficiente in determinate aree. È importante notare che l’attivazione di questa soluzione prevede un costo di 2,99€, anziché 29,90€. Un risparmio valido per coloro che scelgono un nuovo numero o provengono da una lista specifica di altri gestori.

HoMobile: dettagli sulle condizioni e vantaggi aggiuntivi

Per coloro che effettuano la portabilità da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione standard è di 29,90€. A ciò si aggiunge l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica per i rinnovi mensili. I nuovi clienti avranno però anche la possibilità di optare per l’offerta “Ho 13,99″. La quale include 150 lGB di dati in 4G, minuti e SMS illimitati, al costo di 13,99 euro al mese. In entrambi i casi, l’attivazione della SIM fisica è gratuita. Mentre per eSIM è richiesto un contributo di 1,99€.

Un’altra caratteristica da considerare è il supporto per il 5G. Quest’ ultimo richiede uno smartphone compatibile e la copertura di rete adeguata. Gli utenti potranno anche accedere all’opzione “Ho. Il Turbo” al fine di migliorare ulteriormente la loro esperienza di connessione mobile. A cui potranno aggiungere funzionalità extra a soli 0,99€ al mese. In caso di superamento del traffico dati incluso, il servizio si blocca automaticamente senza costi aggiuntivi. Ma sarà possibile attivare il servizio “Riparti” tramite l’app di HoMobile per anticipare il rinnovo mensile dei dati