Dreame Technology è un’azienda pioniera nella realizzazione di elettrodomestici innovativi, proprio in questi giorni ha presentato al mondo il nuovo modello di aspirapolvere senza fili: Dreame Z30. Un prodotto che garantisce una pulizia eccellente, elevando il livello di efficienza fino al 99,99%, riuscendo allo stesso tempo ad aspirare anche particelle piccolissime: fino a 0,1 micrometri. Il tutto mantenendo comunque un prezzo di vendita perfettamente allineato con gli attuali standard del mercato, anzi proponendosi come specifica variante in termini di maggiore versatilità, data la presenza di tanti accessori a disposizione dell’utente finale. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa ed approfondita.

Contenuto della confezione

Sin dal primo momento in cui apriamo la scatola, possiamo notare la forte attenzione al dettaglio e la precisione dell’azienda, nell’idea di mettere tra le mani del consumatore un prodotto completo e versatile. All’interno della confezione possiamo trovare dodici componenti, tra cui annoveriamo ovviamente il corpo principale e la base a terra.

Molto interessanti sono la spazzola-multisuperficie e la spazzola a rullo morbida, entrambe dotate di illuminazione, la spazzola rotante per la polvere morbida, lo strumento per la rimozione del pelo degli animali, la spazzola per la polvere morbida ed una mini-spazzola motorizzata. In aggiunta abbiamo anche una asta di prolunga, il che facilita il raggiungimento di aree molto più lontane, un tubo di prolunga, l’adattatore flessibile (utilissimo perché si può facilmente piegare), e lo strumento combinato. Come avete potuto notare, la varietà di accessori inclusi in confezione è molto ampia, risultando una delle più versatili tra quelle attualmente in commercio.

Specifiche

Dreame Z30 raggiunge una potenza di aspirazione di 310AW, la più elevata in assoluto tra i modelli della stessa azienda (a Giugno 2024), con motore TurboMotor da 150’000 RPM, e filtrazione HEPA H14, capace di filtrare particelle fino a 0,1 micrometri, con efficienza di filtrazione del 99,99% (anche di batterie e virus), grazie anche alla presenza di CelesTect che rivela la polvere/sporco, regolando di conseguenza l’aspirazione.

L’autonomia massima del prodotto è di circa 90 minuti (grazie alla batteria a 8 celle da 3200mAh), con la sua capacità di pulire fino a 300 metri quadrati, sfruttando tecnologia Clean-to-Edge, capacità multi-superficie, e tutti gli accessori di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Le singoli componenti sono completamente rimovibili e lavabili, il posizionamento è facilitato dalla presenza della stazione a terra, mentre la presenza di contenitore della polvere da 0,6 litri (con svuotamento della sporcizia con la pressione di un singolo pulsante) e lo schermo LCD (sul quale, tra le varie cose, possiamo anche vedere i livelli di sporco in tempo reale), facilitano di molto le singole operazioni di pulizia, in quanto la singola aspirapolvere non ha un peso eccessivo, essendo il solo corpo da 2,2kg.

Punti di forza

Motore e filtrazione

All’interno di Dreame Z30 è possibile trovare un motore TurboMotor con una potenza di aspirazione di 310AW ed 150’00 RPM, il tutto porta a poter godere di una pulizia profonda, grazie anche ad un sistema di ingresso dell’aria ottimizzato, che permette di ridurre al massimo la perdita di aspirazione. Se siete allergici non dovete temere alcunché, infatti è presente un sistema di filtrazione dell’aria, capace di trattenere il 99,99% delle particelle, fino a 0,1 micrometri, con il filtro HEPA 14 che trattiene batteri e virus con una efficacia senza pari.

Spazzole intercambiabili

Le spazzole intercambiali sono impreziosite dalla tecnologia CelesTech, capace di rilevare la polvere nascosta, sia nella pulizia di tappeti che di pavimenti duri, così da riuscire a migliorare il grado di aspirazione e di pulizia generale. La conformazione delle spazzole prevede solchi anti aggrovigliamento e ingressi regolabili, nell’ottica di riuscire a ridurre in modo efficace l’aggrovigliamento di capelli o peli di animali, nel primo caso, mentre la presenza di ingressi regolabili facilita l’aspirazione di grandi quantitativi di sporco.

In ultimo parliamo della tecnologia Clean-to-Edge, nella spazzola a rullo morbida con illuminazione, la distanza tra il lato destro della spazzola ed il muro è stata ridotta a soli 7 millimetri, così da facilitare la pulizia lungo il bordo e raccogliere in modo efficace i detriti lungo tutto il perimetro del battiscopa.

Rilevamento smart dello sporco

La modalità automatica è dotata di rilevamento intelligente dello sporco, con conseguente regolazione automatica dell’aspirazione, così da ottimizzare la pulizia ed evitare inutili sprechi di batteria. Sulla superficie si trovano sensori infrarossi che vanno ad identificare in modo preciso la dimensione e le quantità delle particelle, i dati vengono poi elaborati da un chip integrato che regola in modo automatico l’aspirazione, per poi visualizzare le statistiche in tempo reale direttamente sul display LCD (mostrando anche i risultati di pulizia).

Pulizia efficace e autonomia prolungata

Sfruttando la Dreame Z30 in modalità Eco, gli utenti possono pensare di aspirare i propri ambienti fino a 90 minuti consecutivi, così da riuscire a coprire fino a 300 metri quadrati complessivi, sfruttando il pacchetto batterie composto da 8 elementi da 3200mAh. Una volta completate tutte le operazioni, basterà posizionare l’aspirapolvere sulla base, per poi attendere il tempo necessario per la ricarica completa, che comunque risulta essere complessivamente inferiore alle aspettative, o comunque a ciò che le dirette concorrenti offrono.

Manutenzione

Terminate tutte le operazioni di pulizia, è arrivato il momento di pensare allo svuotamento del serbatoio e alla sua manutenzione. Come vi abbiamo anticipato, il contenitore della polvere ha una capacità di 0,6 litri con un sistema di svuotamento della sporcizia con la pressione di un solo pulsante. Ciò non sta a significare che è una proceduta automatica, quanto che non dovrete fisicamente smontare parti o mettere mano internamente, basterà toccare un pulsante e ribaltare il contenitore nel cestino.

Nel caso in cui vogliate compiere una operazione ulteriore, potete rimuovere lo stesso contenitore facilmente, basta sfilarlo fisicamente dalla sede. Tutte queste componenti, tra cui aggiungiamo anche il filtro, sono completamente lavabili sotto l’acqua corrente. Non manca un piccolo strumento per la rimozione dei peli degli animali domestici, un sistema appositamente progettato per semplificare al massimo la manutenzione, nell’idea comunque di ridurre il più possibile i grovigli.

Prezzo

Dreame Z30 è una aspirapolvere wireless che è acquistabile dal 10 luglio 2024 ad uno dei prezzi più bassi e convenienti: solo 599 euro di listino. L’ordine potrà essere facilmente completato sullo shop online di Dreame, ma anche su Amazon e presso tutti i punti vendita di MediaWorld, senza differenze particolari nel prezzo di vendita.

Dreame Z30 – conclusioni

Nel corso delle nostre settimane di prova di Dreame Z30, siamo rimasti piacevolmente colpiti da vari aspetti positivi di quest’ottima aspirapolvere wireless: in primis la durata della batteria, è indubbio che al giorno d’oggi poter fare affidamento su una autonomia superiore al normale, possa rappresentare un plus non da poco, sempre nell’idea di case da pulire sempre più grandi, e spesso con tanti angoli difficili da raggiungere. A differenza di altri prodotti dello stesso tipo, il modello recensito è estremamente maneggevole, avendo un peso di soli 2,2 kg, risulta essere perfettamente adatto alla maggior parte della popolazione, anche coloro che non dispongono di troppa forza. In ultimo non possiamo non elogiare sia i tantissimi accessori inclusi in confezione, che rendono il prodotto estremamente versatile, che la tanta tecnologia a disposizione, pronta ad entrare in gioco per ridurre il lavoro dell’utente finale, lasciando tantissime decisioni nelle “mani” della macchina stessa.

Di aspetti negativi ne abbiamo trovati veramente pochi, poiché la potenza di aspirazione di 310AW è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, il motore brushless non perde nemmeno un colpo, come anche il contenitore della polvere da 0,6 litri è risultato essere più che bilanciato, garantendo sempre tanta polvere raccolta ed uno svuotamento non così frequente.

Ciò che potrebbe frenare gli utenti è forse il prezzo di vendita, è vero che 599 euro potrebbero essere tanti per un utente medio, ma d’altro canto al giorno d’oggi le cifre su cui si muove il mercato sono sostanzialmente queste, ed è davvero difficile pensare di trovare così tanta qualità e tecnologia a cifre inferiori. Come spesso vi abbiamo raccontato in passato: la qualità si paga, ed anche il Dreame Z30 è più che bilanciato in termini di rapporto qualità/prezzo.