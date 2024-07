Honda rinnova la sua iconica MSX 125 Grom per il 2025, confermandosi come la “streetfighter tascabile” per eccellenza. Questa motocicletta giapponese è da sempre nota per il suo carattere vivace e il design distintivo. Ma oggi si presenta con un look più rinfrescato che ne esalta l’aspetto aggressivo. Le coperture del serbatoio e i fianchetti sono stati ridisegnati, mentre il nuovo puntale aggiunge un tocco di grinta. Il faro a LED, insieme alla sella e al telaietto posteriore, contribuiscono a definire il suo stile dinamico e moderno.

Honda MSX 125: personalizzazione e accessori, ecco come renderla tua

Dal punto di vista tecnico, la Honda MSX125Grom mantiene la sua affidabile base meccanica. Essa è equipaggiata con un motore raffreddato ad aria da 125cc e due valvole. Offre una potenza di 10CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 10,5Nm a 5.500 giri/min. Il cambio è a cinque marce. Così da assicurare prestazioni vivaci e una maggiore maneggevolezza in città. Nonostante le aggiunte stilistiche, il peso contenuto di 103 chili e l’incredibile efficienza nel consumo di carburante restano i suoi punti di forza invariati.

Altra caratteristica eccezionale della nuova MSX è la sua capacità di personalizzazione. Honda ha infatti introdotto due pacchetti di accessori pensati per migliorare sia il comfort di guida che la praticità quotidiana del motociclista. Il Comfort Pack include paramani neri per deviare il flusso d’aria e per proteggersi dal vento e dalle intemperie. Per chi invece cerca maggiore versatilità, il TravelPack offre esclusive borse da sella laterali che aumentano la capacità di carico complessiva della Grom fino a 10litri. Queste sono dotate di chiusure impermeabili e pratiche maniglie per il trasporto fuori dalla moto. In più, il portapacchi posteriore oltre a fungere da ottimo piano di carico, serve anche come punto di fissaggio per ulteriori valigie.

Insomma, la Honda MSX 125 Grom 2025 rappresenta un equilibrio perfetto tra stile, prestazioni affidabili e funzionalità personalizzabili.