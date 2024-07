WhatsApp: nuova funzione per contrastare le truffe nei gruppi

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta, continua ad evolversi come un qualsiasi Pokémon in versioni migliorate di se stesso per garantire all’utenza una privacy e sicurezza tale dall’usare l’app senza pensieri. La popolare piattaforma ha annunciato un’altra funzionalità in attivo proprio per implementare tali aspetti. Questa volta WhatsApp va contro i truffatori e cerca di mettere a disposizione degli utenti un modo con cui poter facilmente individuare ogni potenziale inganno, soprattutto nei gruppi.

Negli ultimi tempi, sono diventate infatti sempre più diffuse le truffe di tipo “task scam” su WhatsApp. Le vittime vengono inserite nei gruppi da numeri non presenti in rubrica, sconosciuti, nel quale poi vengono inviati messaggi con annunci di lavoro molto allettanti. Questi truffatori cercano spesso di fare leva su aspetti sentimentali o sulla necessità di trovare un impiego per ingannare gli utenti, inventano “uno specchietto per le allodole” per farli cadere nella loro pericolosa trappola.

Una scheda informativa sui gruppi WhatsApp per avvisare delle truffe

Per contrastare questo fenomeno, Meta ha quindi aggiunto una nuova scheda informativa a WhatsApp che apparirà a schermo quando un utente viene aggiunto a un gruppo da una persona sconosciuta. In essa saranno forniti tutti i dettagli più importanti tra cui l’identità di chi ha creato il gruppo, la descrizione e la data di creazione. Quando un utente viene inserito verrà così allertato e informato immediatamente. Se il gruppo è stato creato di recente e ha scopi malevoli basterà leggere la descrizione per capire immediatamente se questo sia pericoloso.

Oltre alle informazioni di base, la scheda offre anche funzionalità pratiche per proteggersi. Un pulsante “Abbandona gruppo”, ben visibile, permetterà di poter uscire immediatamente. Inoltre, un link per informazioni sui sistemi di sicurezza di WhatsApp riporterà ad una guida dove sarà spiegato come fare per proteggersi oltre a come riconoscere i segnali lampanti di una truffa. La funzione in fase di rollout. Meta prevede che potrebbe volerci qualche settimana ancora prima che sia disponibile a tutta l’utenza. WhatsApp continua a impegnarsi per garantire la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. Questa nuova funzione riuscirà nel suo intento? Diminuiranno i casi di truffe nei gruppi? Lo vedremo dopo la sua diffusione.