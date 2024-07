Truffa in Italia: con il messaggio phishing scompaiono i soldi dai conti

Anche questa volta l’Italia diventa famosa per una truffa che sta girando all’interno degli indirizzi di posta elettronica. Qualcuno vorrebbe far credere ai poveri malcapitati di aver ricevuto la possibilità di fare una spesa di 1000 € presso i supermercati di Coop. Ovviamente è tutto più che fake.

Truffa: il messaggio corre veloce e porta il nome di Coop, ecco cosa succede

“VINCI 1000€ PER LA TUA SPESA DA COOP!

Non è uno scherzo!

Congratulazioni! Il tuo indirizzo email [EMAIL DELLA VITTIMA] é stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono spesa da 1000 euro per la Coop!

Proprio in questi tempi difficili dobbiamo fare attenzione a essere sempre ben provvisti. Qui avete la possibilità di vincere adesso un buono spesa da 1000 euro per la Coop!

L’offerta é valida soltanto questa settimana. Approfittane cliccando subito.

Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani:

per te un buono spesa Coop da 1000 euro.

Clicca qui e segui l’estrazione live sul nostro sito!

Ci congratuliamo con te!

Stefania, Assistenza e Servizio Clienti

» Clicca qui“.

Di fronte ad un messaggio del genere tutti gli utenti che sono affezionati alla nota catena, potrebbero cascarci. Quello che sta succedendo è proprio questo: le persone clic sul link, che abbiamo ovviamente rimosso dall’ultima frase, e si ritrovano a dover compilare un modulo. È questo l’espediente che i truffatori utilizzano per trafugare dati personali e anche quelli delle carte di credito proprio per portare avanti la loro truffa.

La chiave di tutto sta nel verificare l’indirizzo e-mail mittente, il quale dopo la @ non ha scritto il dominio Coop. Già d’acquisto ci dovrebbe capire infatti che si tratta di un inganno pronto a fregare le persone in ogni momento. Fate molta attenzione e soprattutto non diffondete assolutamente questa truffa.