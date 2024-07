Offerte WindTre: le migliori disponibili questo mese

Vuoi conoscere le migliori offerte per il tuo smartphone? Questo mese WindTre ti propone diverse opzioni interessanti, molto ma molto hot! Alcune sono riservate a chi decide di abbandonare il proprio gestore per passare alla convenienza di questo gestore.

Scegliendo tra le fantastiche offerte WindTre Mobile di questo mese, puoi ottenere numerosi vantaggi! Potresti avere infatti Giga senza limiti per navigare in spiaggia (ma senza la canoa), chiamare gratuitamente gli amici e guadagnare altri benefici sensazionali.

Promo WindTre per un’estate galleggiante nei Giga

Una delle migliori ed ultimissime promo disponibili è l’offerta “75 Giga WindTre”, riservata ai clienti che provengono da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile, LycaMobile e altri gestori elencati sul sito. Il costo della tariffa è di appena 7,99€ ed include vantaggi eccezionali. Per te avrai 75 GB di dati per la navigazione ad altissima velocità, chiamate senza limiti per comunicare con chi vuoi ed una SIM completamente gratis. La cosa migliore? Nessun vincolo contrattuale.

Non puoi perdere poi l’offerta con Giga illimitati di WindTre. Dispone per tutti i clienti, dovrai pagarla solo 10,99€ al mese. Come suggerisce il nome della promo i giga illimitati ma continuano i vantaggi chiamate senza alcun limite, SIM nuova gratis e anche qui totale assenza dei vincoli contrattuali. Nel caso dovessi cambiare idea così potresti cambiare tariffa o gestore senza penali. Che si tratti di lavorare da remoto, seguire lezioni online o semplicemente godersi una lunghissima maratona della tua serie preferita sotto l’ombrellone, senza preoccuparti del consumo di dati, questa offerta è la soluzione che fa al tuo caso.

WindTre offre anche un piano con 150 GB al costo di 10,99€ al mese nel suo ricco portafoglio. Questa tariffa ha per te, oltre ai 150 GB di dati, telefonate senza limiti e di nuova SIM gratuita e assenza di vincoli. Tariffa ideale per chi vuole avere una grande quantità di dati a disposizione ogni mese senza dover spendere una fortuna! Con tutte queste opzioni disponibili ti è difficile capire quale sia quella che fa al tuo caso? Ti consigliamo allora di visitare il sito WindTre e leggere tutte le info per sapere quale sia quella più adatta alle esigenze. Non perdere l’opportunità di risparmiare e ottenere il massimo dal tuo piano di telefonia mobile. Scopri le migliori offerte WindTre di luglio 2024 e attiva subito la tua nuovissima tariffa!