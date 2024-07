WhatsApp ha recentemente aggiornato la sua applicazione Beta su Google Play. Nella versione 2.24.15.5, introduce una funzionalità innovativa destinata a cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono i messaggi vocali. Si tratta della trascrizione delle note vocali. La nuova opzione, attualmente disponibile per un gruppo selezionato di tester beta in alcuni Paesi, è stata scoperta dai ricercatori di WABetaInfo.

Al momento, la funzione di trascrizione è limitata all’ultima versione beta per Android. Anche se alcuni utenti possano già accedervi installando un aggiornamento precedente o utilizzando dispositivi iPhone. WhatsApp ha chiarito che la trascrizione sarà progressivamente estesa a un pubblico più ampio nelle prossime settimane.

WhatsApp rilascia una nuova funzione per le note vocali

L’innovazione supporta diverse lingue. Tra cui l’inglese, il russo, il portoghese, lo spagnolo, brasiliano e l’hindi. Gli utenti possono scaricare i pacchetti dati linguistici necessari per la funzionalità sul proprio dispositivo. Ciò garantisce la privacy degli utenti. Le trascrizioni, infatti, avvengono in locale senza che i messaggi vocali vengano trasmessi o ascoltati da terzi. WhatsApp prevede di aggiungere ulteriori lingue in futuro per ampliare ulteriormente l’accessibilità della caratteristica.

Oltre a migliorare l’accessibilità per gli utenti con problemi uditivi, consentendo loro di partecipare attivamente alle conversazioni, la trascrizione delle note vocali offre praticità in determinati ambienti. Ovvero tutti quelli in cui l’ascolto potrebbe essere difficile. La funzione è particolarmente utile per gestire messaggi vocali estesi. Infatti, permette agli utenti di leggere rapidamente il contenuto anziché ascoltarlo integralmente.

L’introduzione della trascrizione delle note vocali rappresenta un passo significativo verso l’incremento dell’usabilità e della convenienza di WhatsApp. In questo modo la società soddisfa le esigenze di una base utenti sempre più diversificata. Inoltre, rende la comunicazione più accessibile e efficace per tutti. Con l’implementazione graduale in corso, è probabile che questa funzionalità diventi presto una parte essenziale dell’esperienza di messaggistica offerta da WhatsApp.