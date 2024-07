Amazon: 100% dell'energia da fonti rinnovabili, obiettivo raggiunto con 7 anni di anticipo

Chi se non ha Amazon avrebbe potuto realizzare prima un obiettivo accorciando la tabella di marcia di ben 7 anni? È andata proprio così, con l’azienda leader nel settore e-commerce che proprio durante lo scorso 2023 è stata in grado di utilizzare il 100% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. Chiaramente questo flusso energetico è stato usato per tutte le sue attività.

È in questo modo che Amazon ha raggiunto un obiettivo che era stato prefissato per il prossimo 2030. All’interno del rapporto dedicato alla sostenibilità, è stato evidenziato il calo del 3% delle emissioni di carbonio, aspetto dovuto all’utilizzo di energia elettrica proveniente proprio da fonti rinnovabili.

Amazon, obiettivo raggiunto: l’azienda ha utilizzato solo energia proveniente da fonti rinnovabili

Amazon è una delle poche aziende che durante lo scorso anno è stata in grado di totalizzare dei risultati così importanti sul fronte sostenibilità. L’azienda infatti è una tra le poche ad aver ridotto sensibilmente l’impronta di carbonio. Spicca infatti l’incremento di emissioni di gas serra da parte di Google e Microsoft, in questo caso soprattutto a causa dell’uso dell’intelligenza artificiale. Si tratta dunque di motivo di grande orgoglio.

“Raggiungere questo obiettivo rappresenta una tappa fondamentale nei nostri sforzi per rispettare il Climate Pledge e raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2040. Guardando al futuro, siamo più determinati che mai a realizzarlo, anche se il percorso si sta trasformando in modi imprevisti fino a pochi anni fa, principalmente a causa della crescente domanda di intelligenza artificiale generativa. Questo richiederà fonti energetiche diverse da quelle inizialmente pianificate, quindi dovremo essere flessibili e adattare continuamente il nostro approccio per raggiungere le emissioni nette di carbonio pari a zero. Continueremo a investire in modo significativo per incrementare l’energia rinnovabile nel nostro portafoglio, ma stiamo anche esplorando nuove fonti di energia senza emissioni di carbonio per integrare le rinnovabili e soddisfare le nostre esigenze energetiche“.