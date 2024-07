A partire dall’8 luglio 2024, TIM ha lanciato una nuova promozione rivolta ai nuovi clienti di rete mobile e fissa. Quest’ultimi, attivando offerte operator attack da 9,99 euro al mese o combinando una promo di rete fissa con una mobile, possono accedere a un catalogo di smartphone a prezzi rateizzati scontati. Le rate partiranno da soli 2 euro mensili. L’iniziativa, che rientra nel programma TIM Rivaluta Smartphone per i dispositivi Samsung, rimarrà valida fino al 28 luglio 2024.

L’acquisto dei dispositivi avviene tramite finanziamento TIMFin. Quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, prevede anticipo e tasso zero. I pagamenti delle rate possono essere effettuati con carta di credito, di debito o addebito su conto corrente. Anche se potrebbe essere richiesto un anticipo in base al valore del prodotto. Un elemento interessante dell’offerta è l’opzione TIM Club. Con un costo una tantum di 9,99 euro, pagabile direttamente al rivenditore, l’opzione offre fino a tre mesi gratuiti su alcuni servizi. Inoltre, è compreso l’accesso a promozioni per i prodotti acquistati a rate.

TIM offre nuovi smartphone ad un costo vantaggioso

Le promozioni in questione sono Power Special, Power Special Pro, Power Pro 5G, Wonder e 5G Power Famiglia New. Inoltre, è disponibile la nuova offerta TIM Mobile e TV con Smartphone MNP. Per i nuovi clienti di rete fissa, è possibile ottenere lo sconto abbinando un’offerta mobile con traffico dati alle nuove offerte TIM WiFi Casa o TIM WiFi Casa Aree Bianche.

Alcuni esempi di smartphone disponibili con le nuove promozioni includono il Motorola Moto g24 a 2 euro al mese per 30mesi invece di 5euro. Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G a 6euro al mese per 30 mesi invece di 8euro. Il Samsung Galaxy S24 128GB è disponibile a 25euro al mese per 30mesi invece di 31euro. L’Apple iPhone 15 128GB a 27 euro al mese per 30 mesi invece di 33 euro.

Per i nuovi clienti che attivano offerte operator attack inferiori a 9,99 euro al mese, sono disponibili smartphone come lo ZTE Blade A34 e lo Xiaomi Redmi 13C (4GB di RAM e 128GB di memoria interna) a 2 euro al mese, il Motorola Moto e13 a 3 euro al mese, e l’Honor X6boost a 3 euro al mese.

Le offerte TIMFin sono soggette all’approvazione del finanziamento. Quindi è importante leggere attentamente tutte le condizioni prima di sottoscrivere il contratto. In caso di cessazione della linea TIM o dell’offerta dati necessaria, il finanziamento diventa oneroso. Ciò richiede il pagamento degli interessi e della rata finale. Se il cliente mantiene attiva la linea TIM e l’offerta dati, TIM copre il final ticket fino alla scadenza del contratto. Sebbene non vi siano costi di attivazione per il finanziamento, l’attivazione di un’opzione dati sulla linea mobile del cliente è fortemente consigliata nei negozi TIM.