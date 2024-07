Recentemente stanno emergendo diversi rumor riguardo la nuova Nintendo Switch 2. Tra cui spiccano le ultime considerazioni di Moore‘s Law is Dead. Il noto insider e youtuber ha condiviso alcune indiscrezioni riguardanti il nuovo hardware di Nintendo. Il tutto affermando che la nuova console ibrida in arrivo sarà meno potente di Steam Deck.

Nello specifico, l’insider, rispondendo a una domanda di un utente, ha discusso le aspettative in termini di efficienza energetica di Nintendo Switch 2. Soffermandosi anche sulle sue potenziali prestazioni. Tali valori sono stati poi confrontati con quelli di Steam Deck. Dalla comparazione è emerso che Nintendo Switch 2 è stata progettata per offrire una maggiore potenza rispetto al modello precedente e una maggiore autonomia in modalità portatile. Inoltre, Moore’s Law is Dead riferisce che Nintendo Switch 2 dovrebbe essere in grado di eseguire tutti i giochi che girano su Steam Deck.

Prime indiscrezioni riguardo la nuova Nintendo Switch 2

C’è però un divario da non trascurare. Ad esempio, un gioco che gira a 90 FPS su Steam Deck probabilmente girerà a circa 60FPS su Switch 2. Mentre uno che gira a 60FPS sul sistema di Valve probabilmente girerà a 40-45FPS sulla console Nintendo. In questo caso, il VRR (Variable Refresh Rate) contribuirà a migliorare le prestazioni. È importante sottolineare che grazie alla GPU della console e al supporto di NVIDIA DLSS, il sistema Nintendo probabilmente sarà in grado di far girare i giochi a una risoluzione più elevata. Inoltre, potrebbe avere un po’ di ray tracing rispetto a Steam Deck.

Oltre le differenze sul piano prestazionale e grafico, Nintendo Switch 2 rappresenterà comunque un’evoluzione significativa. Le ultime indiscrezioni parlano di un hardware con schermo a 1080p. E non solo. Si parla anche di 12 GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Al momento, l’azienda non ha rivelato alcun dettaglio ufficiale sul nuovo modello. È previsto che la sua presentazione avverrà entro aprile 2025.