In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di convincere a far arrivare a sé tanti nuovi clienti con una super promozione. Tutti i nuovi clienti Kena Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero, infatti, potranno ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro. Questo buono si potrà ottenere attivando anche una delle offerte della gamma Kena Promo Rush. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, in arrivo un buono Amazon di 10 euro per i nuovi clienti di portabilità

Una di queste offerte compatibili è quella denominata Kena 6,99 Promo Rush 130. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 6,99 euro al mese. È inoltre compatibile con la nuova promo di Kena anche l’offerta mobile denominata Kena 7,99 Promo Rush 150. In questo caso, gli utenti avranno a dkwosiis addirittura fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti. Il prezzo, in questo caso, sarà pari a 7,99 euro al mese.

Oltre a questa gamma, sono compatibili con la nuova promozione di Kena Mobile anche altre offerte di rilievo. Una di queste è l’offerta mobile denominata Kena 9,99 230 GB Promo ad un costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti, in questo caso, avranno a disposizione fino ad addirittura 230 GB di traffico dati.

Insomma, si tratta di un’ottima occasione per passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Anche nel bundle di questa offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS verso tutti numeri.