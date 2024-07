Samsung ha da poco aggiornato l’app Health Monitor per includere una nuova funzionalità. Ovvero il rilevamento dell’apnea notturna sui modelli di Galaxy Watch a partire dalla quarta generazione. L’implementazione di questa tecnologia è stata confermata da un utente su Reddit partecipante al programma di Beta testing per OneUI Watch 6. Secondo le informazioni ufficiali, l’aggiornamento richiede che il sistema operativo Wear OS sia aggiornato alla versione 5 e che OneUI Watch sia nella versione 6 o successiva.

Impatto e prospettive futuro per Galaxy Watch e i suoi utenti

Il monitoraggio dell’apnea notturna utilizza dati raccolti durante almeno due notti di sonno. Periodo di tempo necessario per stabilire una base di riferimento individuale. Il software è progettato per identificare riduzioni rilevanti nei livelli di ossigeno nel sangue rispetto alla media. Fino a fornire un quadro dettagliato degli eventi di apnea notturna e valutando la loro intensità. Tale sviluppo segue l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Così da evidenziare l’impegno di Samsung nel migliorare le capacità di monitoraggio della salute attraverso i suoi dispositivi indossabili.

L’introduzione del monitoraggio dell’apnea notturna sui Galaxy Watch rappresenta un passo avanti verso l’ampliamento delle funzionalità sanitarie. Inizialmente l’aggiornamento era stato previsto per i nuovi modelli presentati. Come il GalaxyWatch7 e il GalaxyWatch Ultra. Ma la sua estensione anche alle versioni più vecchie è stata accolta positivamente dalla comunità di clienti. Ad ogni modo, le tempistiche precise per la distribuzione dell’aggiornamento sono ancora definite. A tal proposito si attendono ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.

Il rilevamento dell’apnea notturna rappresenta solo una delle molte innovazioni previste con l’introduzione della OneUI Watch 6. Cosa che dimostra l’impegno continuo dell’ azienda nel fornire strumenti avanzati per il monitoraggio della salute attraverso i suoi smartwatch. Gli utenti sono quindi invitati a mantenere i propri dispositivi aggiornati per beneficiare delle nuove funzionalità e delle migliorate capacità di monitoraggio. Solo in questo modo sarà possibile garantire sì un supporto più completo alla gestione del benessere personale attraverso la tecnologia indossabile.