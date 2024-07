Iliad, l’operatore telefonico sempre all’avanguardia, ha lanciato una promozione senza precedenti. Quest’ ultima infatti sembra destinata a cambiare le regole del gioco per tutti gli utenti mobili italiani. Con l’offerta GIGA 180, al prezzo straordinario di soli 9,99€ al mese, gli abbonati possono godere di un’incredibile opportunità. Ovvero un pacchetto dati di 180GB utilizzabili sia in 4G/4G+ che in 5G. Ciò significa quindi navigare senza limiti e con una velocità mai vista prima. Così da garantire una connessione fluida ed affidabile in ogni situazione.

L’offerta però include anche tanti altri servizi interessanti. Come minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. Ma le sorprese non finiscono qui. I clienti Iliad potranno beneficiare di 11GB dedicati al roaming in Europa, per un’esperienza senza interruzioni anche durante i viaggi all’estero.

Perché scegliere GIGA 180 di Iliad?

L’offerta GIGA 180 di Iliad si distingue dunque per la generosità dei suoi dati e servizi. Ma anche per la trasparenza e la semplicità delle sue condizioni. Senza costi nascosti e con il prezzo bloccato per sempre una volta attivata, rappresenta un’opportunità unica nel settore delle telecomunicazioni. Come se non bastasse, Iliad mette a disposizione dei suoi clienti anche funzionalità avanzate. Come il richiamo automatico e l’hotspot gratuito, così da rendere la sua esperienza d’uso ancora più gratificante e senza pensieri.

Oltre alla vastità dei dati disponibili e alla copertura sia nazionale che internazionale, l’operatore assicura un servizio clienti di alto livello. Sempre pronto a rispondere a ogni esigenza con competenza e cortesia. La possibilità di attivare l’offerta in modo rapido e senza complicazioni aggiunge poi un ulteriore valore. Soprattutto per coloro che desiderano una transizione senza intoppi o problematiche varie.

Insomma, con GIGA180, Iliad si conferma come un leader nel settore delle telecomunicazioni. Oltre che come un alleato fidato per chiunque voglia liberarsi dai costi e dalle restrizioni imposte dai tradizionali piani tariffari.