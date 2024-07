Iliad domina su TIM e Vodafone: GIGA 180 e FLASH 250 con il 5G

L’obiettivo principale di Iliad è quello di accontentare più fasce di utenti, senza tralasciare nulla. Oltre alle offerte stracolme di giga e contenuti vari a prezzi estremamente vantaggiosi, Iliad vuole accaparrarsi anche un’altra fascia di clientela: quella fatta di utenti domestici che hanno esigenze alte. L’obiettivo dunque questa volta è semplicemente quello di offrire prezzi molto interessanti ma con soluzioni collegate ad un risparmio sulla fibra ottica.

A tal proposito è stata lanciata proprio qualche settimana fa la nuovissima Flash 250, una anch’essa disponibile per conferire uno sconto sulla fibra alla luce del suo prezzo di vendita. soluzione già vista in passato.

Iliad batte la concorrenza con le sue offerte migliori che sono rispettivamente la Giga 180 e la Flash 250

La Flash 250 consente di avere mensilmente minuti e messaggi senza limiti con 250 giga in 5G a 11,99 € al mese per sempre. L’altra offerta, ovvero la Giga 180, costa invece 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli stessi minuti e messaggi ma con 180 giga in 5G.

Le grandi possibilità che offre Iliad sono sotto gli occhi di tutti semplicemente aprendo il sito ufficiale. Oltre alle offerte che offrono tanti contenuti, c’è la qualità di rete migliore che è quella del 5G. Bisogna ricordare ovviamente a tutti quelli che desiderano tale standard di rete, che bisogna avere uno smartphone che sia compatibile. In caso contrario anche le offerte 5G di Iliad saranno utilizzabili solo con il 4G, comunque a velocità molto alte.

Da ricordare che entrambe le offerte che sono disponibili qui in alto conferiscono agli utenti la possibilità di risparmiare sulla fibra ottica. Pagando infatti un minimo di 9,99 € al mese per un’offerta mobile del gestore, si può ottenere uno sconto di 5 € al mese sulla rete domestica. La fibra ottica di Iliad costerebbe infatti 19,99 € invece che 24,99 € per coloro che scelgono una delle offerte mobili rappresentate poco più in alto.